Ταϊλάνδη: Στους εννέα αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την αιματηρή επίθεση σε σχολείο

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Ο αριθμός των νεκρών από την αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην Ταϊλάνδη αυξήθηκε το Σάββατο (8/8) στους εννέα νεκρούς, μετά από την ανακοίνωση της αστυνομίας ότι ένα 12χρονο κορίτσι που είχε εμπλακεί στο χθεσινό επεισόδιο πέθανε.

Οι αστυνομικοί στον αστυνομικό σταθμό Πλάι Μπανγκ της επαρχίας Νονθαμπούρι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ένα κορίτσι πέθανε, μία ημέρα αφότου ένα 14χρονο αγόρι φέρεται να σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και μετά να επιτέθηκε στο σχολείο του, σκοτώνοντας άλλους πέντε ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει.

Ο 14χρονος μαθητής αφού πρώτα δολοφόνησε αρχικά τη γιαγιά και τον παππού του μέσα στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό όπλο του παππού του, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο λύκειο όπου φοιτούσε, στην επαρχία Νονθαμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ, ανοίγοντας πυρ εναντίον μαθητών και καθηγητών.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον 26 φορές, ενώ στον χώρο βρέθηκαν ακόμη 34 χρησιμοποιημένοι κάλυκες. Παράλληλα, 23 άτομα τραυματίστηκαν, με αρκετούς μαθητές να τραυματίζονται στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν το σχολείο μέσα στον πανικό.

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