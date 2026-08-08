Τουρκία: Περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

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Η Τουρκία περιορίζει την κυκλοφορία εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του στενού των Δαρδανελίων, λόγω των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια μετά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή, σύμφωνα με το Bloomberg News, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γενική Διεύθυνση Ακτοπλοϊκής Ασφάλειας έχει αναστείλει την έκδοση αδειών διέλευσης ή έχει καθυστερήσει την εξέταση των αιτήσεων για πολλά πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ, το βασικό κέντρο εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών της Ρωσίας, καθώς και για ορισμένα πλοία που κατευθύνονται προς την Ουκρανία.

Russia STRIKES Black Sea and Odessa ports, HITS ENEMY SHIPS — MoD



Like a bolt from the sky, Geran UAVs DESCEND upon hostile vessels pic.twitter.com/5vjiOuk4dj — RTRussia (@RT_Russia_) August 7, 2026

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει καμία επίσημη εξήγηση για την κίνηση αυτή, η οποία περιορίζει ουσιαστικά τη ναυτιλιακή κίνηση προς τη Μαύρη Θάλασσα εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones εναντίον εμπορικών πλοίων.

Η Γενική Διεύθυνση παραπέμψε τα ερωτήματα στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, το οποίο δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια εκτός των κανονικών ωρών εργασίας.

Οι περιορισμοί ακολουθούν μια δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία επιβεβαίωνε ότι ακριβώς αρκετά μέλη πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων και Τούρκοι υπήκοοι, τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones εναντίον δύο πλοίων τουρκικής ιδιοκτησίας. Η Άγκυρα κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να θεσπίσουν επείγοντα μέτρα για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι περιορισμοί στη ναυτιλιακή κίνηση απειλούν να επιβαρύνουν περαιτέρω τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας και γεωργικών προϊόντων, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών στον εφοδιασμό πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και της ραγδαίας ανόδου των διεθνών τιμών των σιτηρών.

Στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg έδειξαν ότι τα πλοία με προορισμό λιμάνια της Τουρκίας ή της Βουλγαρίας συνέχιζαν να διέρχονται ανεμπόδιστα βόρεια μέσω των Δαρδανελίων.

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