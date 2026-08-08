search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2026 14:35

Τουρκία: Περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα

08.08.2026 14:35
ploio epithesi mauri thalassa (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Τουρκία περιορίζει την κυκλοφορία εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του στενού των Δαρδανελίων, λόγω των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια μετά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή, σύμφωνα με το Bloomberg News, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γενική Διεύθυνση Ακτοπλοϊκής Ασφάλειας έχει αναστείλει την έκδοση αδειών διέλευσης ή έχει καθυστερήσει την εξέταση των αιτήσεων για πολλά πλοία με προορισμό το Νοβοροσίσκ, το βασικό κέντρο εξαγωγής πετρελαίου και σιτηρών της Ρωσίας, καθώς και για ορισμένα πλοία που κατευθύνονται προς την Ουκρανία.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει καμία επίσημη εξήγηση για την κίνηση αυτή, η οποία περιορίζει ουσιαστικά τη ναυτιλιακή κίνηση προς τη Μαύρη Θάλασσα εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων με drones εναντίον εμπορικών πλοίων.

Η Γενική Διεύθυνση παραπέμψε τα ερωτήματα στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, το οποίο δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια εκτός των κανονικών ωρών εργασίας.

Οι περιορισμοί ακολουθούν μια δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία επιβεβαίωνε ότι ακριβώς αρκετά μέλη πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων και Τούρκοι υπήκοοι, τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones εναντίον δύο πλοίων τουρκικής ιδιοκτησίας. Η Άγκυρα κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να θεσπίσουν επείγοντα μέτρα για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι περιορισμοί στη ναυτιλιακή κίνηση απειλούν να επιβαρύνουν περαιτέρω τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας και γεωργικών προϊόντων, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών στον εφοδιασμό πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και της ραγδαίας ανόδου των διεθνών τιμών των σιτηρών.

Στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg έδειξαν ότι τα πλοία με προορισμό λιμάνια της Τουρκίας ή της Βουλγαρίας συνέχιζαν να διέρχονται ανεμπόδιστα βόρεια μέσω των Δαρδανελίων.

Διαβάστε επίσης:

Κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία: Το θερμότερο καλοκαίρι του αιώνα με 48 βαθμούς Κελσίου (Video)

Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου της περιφέρειας Κρασνοντάρ ύστερα από ουκρανική επίθεση με drones

ΗΠΑ: Μεθυσμένη σκότωσε νύφη λίγο μετά τον γάμο της – Έκλαιγε και ζητούσε τον πατέρα της (βίντεο)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

kafsonas-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 68 χρόνων

infantino-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

papastavrou_kefalogianni_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ισχύ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό - Τέρμα η δόμηση στα 4 στρέμματα - Πόσα θα απαιτούνται για νέα ξενοδοχεία και σε ποιες περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:25
fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

kafsonas-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

1 / 3