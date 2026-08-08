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ΚΟΣΜΟΣ

08.08.2026 11:49

ΗΠΑ: Μεθυσμένη σκότωσε νύφη λίγο μετά τον γάμο της – Έκλαιγε και ζητούσε τον πατέρα της (βίντεο)

08.08.2026 11:49
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Στη δημοσιότητα δόθηκε για πρώτη φορά βίντεο από το αστυνομικό τμήμα του Φόλι Μπιτς στη Νότια Καρολίνα, στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της Τζέιμι Λι Κομορόσκι λίγη ώρα μετά το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μια νύφη, λίγες μόλις ώρες μετά τον γάμο της.

Στο οπτικό υλικό, η νεαρή γυναίκα εμφανίζεται να κλαίει, να ζητά επίμονα να επικοινωνήσει με τον πατέρα της και να αμφισβητεί τους λόγους για τους οποίους κρατείται, ενώ οι αστυνομικοί της εξηγούν ότι δεν μπορεί ακόμη να πραγματοποιήσει τηλεφώνημα.

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2023. Η Κομορόσκι, η οποία σήμερα είναι 27 ετών, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε μπαρ της περιοχής πριν επιβιβαστεί σε ενοικιαζόμενο όχημα.

Λίγη ώρα αργότερα προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η 34χρονη Σαμάνθα Χάτσινσον, ο σύζυγός της Άρικ Χάτσινσον και δύο ακόμη καλεσμένοι του γάμου. Οι τέσσερις τους είχαν μόλις αποχωρήσει από τη γαμήλια δεξίωση.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τη νύφη, ενώ ο σύζυγός της και οι δύο συνεπιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η οδηγός κινούνταν με περίπου 105 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν 40 χλμ./ώρα, ενώ η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα της ήταν περίπου τριπλάσια από το νόμιμο όριο.

«Τι έκανα; Δεν έχουν αποδείξεις»

Στο βίντεο από το αστυνομικό τμήμα η Κομορόσκι εμφανίζεται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Θέλω απλώς να τελειώσει όλο αυτό και να πάω σπίτι», λέει στους αστυνομικούς, ενώ όταν της εξηγούν ότι δεν μπορεί ακόμη να τηλεφωνήσει, απαντά: «Δεν μπορώ να πάρω τον πατέρα μου;».

Λίγο αργότερα αμφισβητεί ακόμη και τη σύλληψή της, λέγοντας: «Τι έκανα; Κανείς δεν έχει αποδείξεις για οτιδήποτε έκανα, οπότε δώστε μου το δικαίωμα να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου».

Σε κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται την κάμερα ασφαλείας του χώρου και αρχίζει να απευθύνεται σε αυτή, υποστηρίζοντας ότι κλαίει επειδή δεν της επιτρέπεται να επικοινωνήσει με τον πατέρα της και ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις εις βάρος της. Στη συνέχεια σχολιάζει ειρωνικά τη στάση της, λέγοντας: «Ω, κάνω σαν μικρό μωρό».

Η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια, με την Κομορόσκι να δηλώνει ένοχη για σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό και ανθρωποκτονία από απερισκεψία.

Το δικαστήριο την καταδίκασε τελικά σε ποινή κάθειρξης 25 ετών για το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στη Σαμάνθα Χάτσινσον, λίγες ώρες αφότου είχε παντρευτεί.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:18
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