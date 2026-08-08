search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2026 13:22

Κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία: Το θερμότερο καλοκαίρι του αιώνα με 48 βαθμούς Κελσίου (Video)

08.08.2026 13:22
italia-kafsonas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ιταλία βρίσκεται ξανά στο κόκκινο, καθώς η χώρα βιώνει το τέταρτο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού.

Το υπουργείο Υγείας έθεσε σε κόκκινο συναγερμό και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του εθνικού συστήματος επιτήρησης καύσωνα, για πρώτη φορά στην ιστορία, όλες καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Το νέο κύμα πλήττει κυρίως τη νότια Ιταλία, με τη Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 48 βαθμούς Κελσίου , επίπεδα που χαρακτηρίζονται από τις αρχές ως «το θερμότερο καλοκαίρι του αιώνα».

Οι αρχές καλούν πολίτες και τουρίστες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις μεσημεριανές ώρες, ιδιαίτερα σε χώρους όπως μουσεία και το Κολοσσαίο.

Σημεία με πόσιμο νερό και ανεμιστήρες υδρονέφωσης έχουν στηθεί σε κεντρικά σημεία των πόλεων, καθώς οι προειδοποιήσεις κάνουν λόγο για αυξημένο κίνδυνο για την υγεία όχι μόνο για ευάλωτες ομάδες αλλά για ολόκληρο τον πληθυσμό, εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το τέταρτο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται και η Γαλλία και οι χώρες των Βαλκανίων, που εισέρχονται ταυτόχρονα σε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με εκτιμήσεις ότι θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου της περιφέρειας Κρασνοντάρ ύστερα από ουκρανική επίθεση με drones

ΗΠΑ: Μεθυσμένη σκότωσε νύφη λίγο μετά τον γάμο της – Έκλαιγε και ζητούσε τον πατέρα της (βίντεο)

PlayStation: Αγωγές «μαμούθ» για μονοπώλιο μετά την κατάργηση των φυσικών δίσκων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

kafsonas-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

Lionel-Messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος για τον Μέσι: Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 68 χρόνων

infantino-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

The Guardian: «Το ξεπούλημα του Μουντιάλ από τον Ινφαντίνο σόκαρε το ποδόσφαιρο, αλλά οι ρίζες της κρίσης στη FIFA είναι πολύ πιο βαθιές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

derma-new
ΥΓΕΙΑ

Σταφυλόκοκκος: Η «ύπουλη» λοίμωξη του καλοκαιριού - Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

papastavrou_kefalogianni_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ισχύ το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό - Τέρμα η δόμηση στα 4 στρέμματα - Πόσα θα απαιτούνται για νέα ξενοδοχεία και σε ποιες περιοχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:18
fotia_aeroskafos_0608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Σίνδο – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

argentini (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Τεράστιες διαδηλώσεις με επεισόδια κατά του νεοφιλελεύθερου νομοσχεδίου – «Η πατρίδα δεν πωλείται» (Video)

kafsonas-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση Red Code το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας την Κυριακή – Επικίνδυνος συνδυασμός με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια

1 / 3