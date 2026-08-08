Κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία: Το θερμότερο καλοκαίρι του αιώνα με 48 βαθμούς Κελσίου (Video)

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Η Ιταλία βρίσκεται ξανά στο κόκκινο, καθώς η χώρα βιώνει το τέταρτο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού.

Το υπουργείο Υγείας έθεσε σε κόκκινο συναγερμό και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του εθνικού συστήματος επιτήρησης καύσωνα, για πρώτη φορά στην ιστορία, όλες καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Το νέο κύμα πλήττει κυρίως τη νότια Ιταλία, με τη Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 48 βαθμούς Κελσίου , επίπεδα που χαρακτηρίζονται από τις αρχές ως «το θερμότερο καλοκαίρι του αιώνα».

Οι αρχές καλούν πολίτες και τουρίστες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις μεσημεριανές ώρες, ιδιαίτερα σε χώρους όπως μουσεία και το Κολοσσαίο.

Σημεία με πόσιμο νερό και ανεμιστήρες υδρονέφωσης έχουν στηθεί σε κεντρικά σημεία των πόλεων, καθώς οι προειδοποιήσεις κάνουν λόγο για αυξημένο κίνδυνο για την υγεία όχι μόνο για ευάλωτες ομάδες αλλά για ολόκληρο τον πληθυσμό, εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το τέταρτο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται και η Γαλλία και οι χώρες των Βαλκανίων, που εισέρχονται ταυτόχρονα σε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με εκτιμήσεις ότι θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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