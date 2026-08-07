Βοιωτία: «Λουκέτο» στο αιολικό πάρκο μετά τη μεγάλη φωτιά – Προφυλακίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι

Takeaways by to pontiki AI Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας αιολικού πάρκου στη Βοιωτία, καθώς το δίκτυό του συνδέθηκε με την πρόκληση μεγάλης πυρκαγιάς.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διενέργεια ελέγχων στις υποδομές.

Ειδικοί πραγματογνώμονες θα εξετάσουν το εναέριο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, στο οποίο διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες και ελλιπής καθαρισμός της βλάστησης.

Μετά από πολύωρες απολογίες, ο ανακριτής Θήβας διέταξε την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη του αιολικού πάρκου και των δύο υπευθύνων της κατασκευαστικής εταιρείας.

Οι δικαστικές αρχές στοχεύουν στη διασφάλιση των πειστηρίων και την αποτροπή νέων κινδύνων, εξετάζοντας παράλληλα τον έλεγχο και άλλων παρόμοιων έργων.

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Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιολικού πάρκου στη Βοιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρμόδιες αρχές.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την προφυλάκιση των υπευθύνων για την υπόθεση, αλλά και κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνολικός έλεγχος των υποδομών.

Έλεγχος στο εναέριο δίκτυο του αιολικού πάρκου

Χθες, ο προϊστάμενος της ΔΑΕΕ, Δημήτρης Δημακογιάννης, μετέβη στην Εισαγγελία Θήβας, όπου παρέλαβε δύο διατάξεις.

Η πρώτη αφορά τον έλεγχο και του υπόλοιπου εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από το αιολικό πάρκο προς τον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση της ΔΑΕΕ, το συγκεκριμένο δίκτυο, το οποίο συνδέει το αιολικό πάρκο με τον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στην Αγία Άννα, αποτελείται από τέσσερα τμήματα συνολικού μήκους περίπου 42 χιλιομέτρων.

Από αυτά:

περίπου 4 χιλιόμετρα είναι εναέρια,

ενώ τα υπόλοιπα 38 χιλιόμετρα είναι υπόγεια.

Δύο πυρκαγιές στην ίδια γραμμή

Η μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου εκδηλώθηκε κάτω από μία από τις τέσσερις εναέριες γραμμές μέσης τάσης.

Στην ίδια γραμμή είχε σημειωθεί πυρκαγιά και στις 27 Ιουνίου, σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά. Εκείνο το περιστατικό, ωστόσο, είχε αντιμετωπιστεί άμεσα.

Και οι δύο πυρκαγιές αποδίδονται σε κακοτεχνίες. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεν είχε πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος καθαρισμός της βλάστησης σε έκταση τεσσάρων μέτρων κατά μήκος της γραμμής και οκτώ μέτρων περιμετρικά των πυλώνων.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν περιλαμβανόταν στη σύμβαση με την τεχνική εταιρεία και για τον λόγο αυτό κατηγορείται και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου.

Πότε τέθηκε σε λειτουργία

Το αιολικό πάρκο είχε λάβει άδεια λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ ηλεκτροδοτήθηκε για να τεθεί σε λειτουργία τον Μάιο του 2026.

Τον Ιούνιο άρχισε να διοχετεύει ρεύμα προς τον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, μόλις πέντε ημέρες πριν από την εκδήλωση της πρώτης πυρκαγιάς.

Πραγματογνώμονες αναλαμβάνουν τον έλεγχο

Βάσει της εισαγγελικής διάταξης, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της ΔΑΕΕ από ειδικούς πραγματογνώμονες που ορίστηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Πρόκειται για:

τον ηλεκτρολόγο μηχανικό Τάσο Δέδε,

και τον πρώην υπαρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδριανό Γκουρμπάτση.

Οι δύο πραγματογνώμονες αναμένεται να ορκιστούν ακόμη και σήμερα και να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνές τους, ώστε να υποβάλουν το συντομότερο δυνατό τα πορίσματά τους για την κατάσταση του δικτύου και την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι

Και οι τέσσερις γραμμές είχαν κατασκευαστεί από την τεχνική εταιρεία του δημάρχου Στυλίδας, με υπεύθυνο τον δεύτερο από τους συλληφθέντες, ο οποίος είχε την τεχνική ευθύνη της κατασκευής.

Τόσο οι δύο παραπάνω όσο και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, ο οποίος είχε συνάψει σύμβαση με τον δήμαρχο για την κατασκευή του δικτύου, προφυλακίστηκαν χθες μετά τις πολύωρες απολογίες τους στον ανακριτή Θήβας.

Και οι τρεις αρνούνται ότι φέρουν ευθύνη για την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, από την πρώτη στιγμή υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τις δικαστικές αρχές της Θήβας, τόσο από την Εισαγγελία όσο και από την ανάκριση, καθώς και στενή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, με στόχο την ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων ξεκίνησαν στις 11:30 χθες το πρωί και ολοκληρώθηκαν στις 4 τα ξημερώματα, οπότε και αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Διαφύλαξη εγκαταστάσεων και πειστηρίων

Η δεύτερη εισαγγελική διάταξη προβλέπει την πλήρη διαφύλαξη όλων των εγκαταστάσεων και των πειστηρίων.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί αφενός ότι δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση που θα μπορούσε να αλλοιώσει στοιχεία της έρευνας και αφετέρου ότι δεν θα δημιουργηθεί κίνδυνος εκδήλωσης νέας πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ο ανακριτής απέστειλε έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καλώντας την να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με βάση τις δύο εισαγγελικές διατάξεις.

Η εξέλιξη αυτή ισοδυναμεί με ανάκληση της λειτουργίας της εγκατάστασης του αιολικού πάρκου.

Πιθανοί έλεγχοι και σε άλλα έργα

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να ληφθούν αποφάσεις για έλεγχο όλων των έργων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που έχει κατασκευάσει η τεχνική εταιρεία του δημάρχου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και στα δίκτυα αιολικών πάρκων, ώστε να περιοριστεί στο μέλλον ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς από παρόμοια αιτία.

Οι σχετικές αποφάσεις, ωστόσο, θα ληφθούν από τις δικαστικές αρχές.

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