Marfin: Προθεσμία πήρε η 46χρονη για να απολογηθεί

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Προθεσμία για την προσεχή Τρίτη 11 Αυγούστου, πήρε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική επίθεση στη Marfin.

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έφτασε στο Εφετείο περίπου στις 10 το πρωί, μετά την έκδοσή της από την Βρετανία την προηγούμενη ημέρα.

Ο εισαγγελέας εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της και στη συνέχεια η 46χρονη παρουσιάστηκε ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί.

Η κατηγορούμενη πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ μετά την άφιξή της στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Πήρε προθεσμία ώστε να προετοιμάσει την απολογία της για την επόμενη εβδομάδα.

Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Μπράιτον της Βρετανίας φέρεται να είχε καταγραφεί σε βίντεο από την ημέρα της επίθεσης στη Marfin, στις 5 Μαΐου 2010.

Της αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στην ομάδα ατόμων που προκάλεσε τον εμπρησμό της τράπεζας, σπάζοντας τη βιτρίνα και πετώντας στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι.

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