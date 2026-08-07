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07.08.2026 10:51

Συνελήφθη στη Γερμανία Έλληνας υπήκοος που εμπλέκεται στη δολοφονία Ζαμπούνη

07.08.2026 10:51
germanoi-astynomikoi

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Ενας Ελληνας υπήκοος, με καταγωγή από την Γεωργία, συνελήφθη στη Γερμανία μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Πρόκειται για άτομο το οποίο κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες, μεταξύ των οποίων κι αυτή του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από πρατήριο στον Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024.

Ο συλληφθείς στην Γερμανία, 31 ετών, αποτελεί μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία λαθραίων τσιγάρων. Πρόκειται για ανθρώπους του «Εντικ» που επίσης έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι.

Η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται και στους φόνους των Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη, καθώς και σε μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, όλοι μέλη της Greek Mafia.

Να σημειωθεί πως ο συλληφθείς, δεν είναι το πρόσωπο το οποίο είχε δώσει πρόσφατα η ΕΛΑΣ στη δημοσιότητα, αλλά άλλος εμπλεκόμενος με την υπόθεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με γερμανικές Αρχές, πρωινές ώρες της Παρασκευής, 31 Ιουλίου 2026, εντοπίστηκε στη Γερμανία και συνελήφθη 31χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για -3- ανθρωποκτονίες και -1- απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ύστερα από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, και κατόπιν διεθνών συνεργασιών, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε περιοχή της Γερμανίας.

Ο 31χρονος αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας, και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025 (σχετικό δελτίο τύπου).

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία ημεδαπού την 14-01-2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε εκρήξεις και εμπρησμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σωφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου «Kalashnikov».

Για τον συλληφθέντα κινούνται οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:15
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