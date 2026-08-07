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07.08.2026 08:53

Αίγιο: Νεκρός 52χρονος οδηγός λεωφορείου – Υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο τιμόνι (photos)

07.08.2026 08:53
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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Αίγιο, με την εμπλοκή αστικού λεωφορείου.

Σύμφωνα με το aigiovoice.gr, ο 52χρονος οδηγός του λεωφορείου φέρεται να υπέστη καρδιακό επεισόδιο την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, καθώς και γιατρός, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Φωτογραφίες από το σημείο:

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