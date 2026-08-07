Φωτιά στην Βοιωτία: Προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο αιολικό πάρκο (video)

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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της Ανακρίτριας Θηβών, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιολικό πάρκο στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική.

Η ανακριτική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα πολύωρη, καθώς ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/8) γύρω στις 04:30.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών γύρω στις 00:30 το ξημέρωμα σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow.gr, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών κατηγορουμένων.

Σε βάρος των τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρησμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν ελλείψεις, αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βοιωτία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 27 Ιουνίου 2026 στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 150 μέτρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Η φωτιά εκείνη αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων και σε σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα.

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