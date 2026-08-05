Αττικοβοιωτία: Προς «σφράγιση» το αιολικό πάρκο από όπου ξεκίνησε η φωτιά – Στο «μικροσκόπιο» οι αλλεπάλληλες βλάβες (Video)

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής, καθώς η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) κινείται προς τη σφράγιση του δικτύου ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου από το οποίο εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, η ΔΑΕΕ έχει απευθυνθεί στην Εισαγγελία Θηβών, ζητώντας να σφραγιστεί το συγκεκριμένο δίκτυο. Όπως αναφέρουν πηγές της ΔΑΕΕ, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο νέας δυσλειτουργίας από το ίδιο δίκτυο, μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος και να κριθεί ασφαλής η επαναλειτουργία του.

Στο μεταξύ, ενώπιον της ανακρίτριας Θήβας αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη, 6/8, ο δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος είναι και κατασκευαστής του επίμαχου δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς και ο 71χρονος υπεύθυνος της κατασκευής. Για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η απολογία του ιδιοκτήτη του αιολικού πάρκου.

Μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίοι βρέθηκαν κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και κατέγραψαν τις πρώτες εικόνες, τοποθετούν την αρχική εστία κάτω από τις ξύλινες κολώνες του δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Η εστία ήταν κάτω από τις ξύλινες κολώνες με τα καλώδια. Στο ίδιο σημείο περίπου που είχε ξεσπάσει και τον προηγούμενο μήνα. Την Παρασκευή όμως ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος του Καλαμακίου Βοιωτίας.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του δημάρχου Στυλίδας, Γιώργος Δούμας, σημείωσε ότι ο εντολέας του απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες. «Οι θέσεις του είναι απόκρουση της κατηγορίας ως νόμω και ουσία αβάσιμης. Δεν προκύπτουν, τουλάχιστον μέσω της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, ενδείξεις διάπραξης κατασκευαστικού λάθους εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες σε εξωγενείς παράγοντες και όχι στο συγκεκριμένο πρόσωπο», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η γραμμή ηλεκτροδότησης τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές Ιουνίου, ενώ η πρώτη πυρκαγιά στην περιοχή κατεγράφη στις 27 Ιουνίου. Παράλληλα, μαρτυρίες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες στο ίδιο δίκτυο. Μάλιστα, σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα στον ΑΝΤ1, στις 20 Ιουνίου είχε εντοπιστεί ένδειξη αυξημένης θερμοκρασίας σε δύο μηχανισμούς που συνδέουν το υπόγειο με το εναέριο τμήμα του δικτύου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εργασίες από την εταιρεία του δημάρχου Στυλίδας.

Νέα στοιχεία διευρύνουν την έρευνα των Αρχών

Την ίδια ώρα, νέα μαρτυρία που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 στρέφει το ενδιαφέρον των ερευνητών και σε άλλα έργα που έχει υλοποιήσει η εταιρεία του δημάρχου Στυλίδας.

Πρόκειται για την κατάθεση ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία που κατασκεύασε το επίμαχο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Όπως κατέθεσε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενημερώθηκε άμεσα για την εκδήλωση πυρκαγιάς στο δίκτυο από την πλευρά της ιδιοκτησίας του αιολικού πάρκου και του ζητήθηκε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

«Για τη μεγάλη πυρκαγιά του Αγίου Βασιλείου με κάλεσε στο τηλέφωνο συγγενικό πρόσωπο του ιδιοκτήτη του αιολικού πάρκου, που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, και μου είπε πως έχει πιάσει φωτιά σε κάποιο από τα εναέρια δίκτυα του πάρκου και μου ζήτησε να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες. Το πρωί του Σαββάτου, 1/8, ξεκινήσαμε για να πάμε στο σημείο και μας κάλεσε το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Ο συνάδελφός μου ηλεκτροτεχνίτης με ενημέρωσε πως θα γίνει αλλαγή κάποιων κατασκευών σε ορισμένους στύλους, για να επιτευχθεί καλύτερη τάνυση των αγωγών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό με τις βλάβες που φέρεται να είχαν προηγηθεί στο συγκεκριμένο δίκτυο, ενισχύουν τον προβληματισμό των Αρχών. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι ερευνητές εξετάζουν πλέον ποια άλλα δίκτυα έχει κατασκευάσει η ίδια εταιρεία, ώστε να διαπιστωθεί αν παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα και να αποκλειστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών.

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