Ανακατατάξεις στην AI της Google: Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ελληνοκύπριο Ντέμη Χασάμπη

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Σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση του τομέα τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε η Alphabet, με τον Ελληνοκυπριακής καταγωγής νομπελίστα Ντέμη Χασάμπη να αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Google DeepMind, αναλαμβάνοντας πλέον τον νέο ρόλο του Chief Scientist της Alphabet, ενώ παράλληλα θα είναι πρόεδρος της μονάδας.

Η μητρική εταιρεία της Google γνωστοποίησε την Τετάρτη, 5/8, την αναδιάρθρωση της ηγετικής ομάδας της AI, η οποία συνοδεύεται και από την αποχώρηση κορυφαίων στελεχών που είχαν συμβάλει στην ανάπτυξη του μοντέλου Gemini, μεταξύ αυτών ο βετεράνος μηχανικός Τζεφ Ντιν.

Όπως εξήγησε ο ίδιος ο Χασάμπης σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, η αλλαγή του ρόλου του συνδέεται με τη ραγδαία πρόοδο προς την τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI), δηλαδή το στάδιο στο οποίο τα συστήματα AI θα μπορούν να επιδεικνύουν νοημοσύνη αντίστοιχη με εκείνη του ανθρώπου.

«Ο Ντέμης κι εγώ συζητούσαμε εδώ και καιρό έναν ρόλο που θα του επέτρεπε να αφιερώσει όλη την προσοχή του στη διαμόρφωση του μέλλοντος της AGI», ανέφερε σε ξεχωριστό σημείωμα προς τους εργαζομένους ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι. «Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας για την Alphabet και για την ανθρωπότητα και δεν μπορώ να φανταστώ καταλληλότερο άνθρωπο από τον Ντέμη για να το αναλάβει», πρόσθεσε.

Αποχωρήσεις στελεχών και έμφαση στην έρευνα

Τη διοίκηση της Google DeepMind στην καθημερινή της λειτουργία αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα επικεφαλής τεχνολογίας (CTO), Κοράι Καβουκτσούογλου, ο οποίος θα έχει τον τίτλο του ανώτερου αντιπροέδρου αντί του CEO, διατηρώντας ταυτόχρονα και τη θέση του επικεφαλής αρχιτέκτονα τεχνητής νοημοσύνης (Chief AI Architect) της Alphabet.

Την ίδια στιγμή, οι Τζεφ Ντιν, Σαντζέι Γκεμαβάτ, Οριόλ Βινιάλς και Κουόκ Λε αποχώρησαν από την Google για να ιδρύσουν τη νεοφυή εταιρεία Discovery Loop, η οποία θα λειτουργεί ως εταιρεία δημόσιου οφέλους (public benefit corporation) και θα επικεντρωθεί στην έρευνα για νέες ανακαλύψεις στη μηχανική μάθηση, την επιστήμη και τη μηχανική.

Η Alphabet δεν προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους των αλλαγών, ούτε σχολίασε το γεγονός ότι οι αποχωρήσεις συνέπεσαν χρονικά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Google, ο Χασάμπης θα περιορίσει τις άμεσες διοικητικές του αρμοδιότητες, προκειμένου να αφιερωθεί στην έρευνα και στη διαμόρφωση της στρατηγικής γύρω από τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνητής γενικής νοημοσύνης, έναν τομέα στον οποίο διαχρονικά έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα από την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Στο εσωτερικό του σημείωμα ο Χασάμπης αναφέρθηκε επίσης στη «σημαντική πρόοδο» που έχει καταγράψει η Google στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της, κάνοντας ειδική μνεία σε μια αναβαθμισμένη έκδοση του Gemini 4, η οποία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην Isomorphic Labs, την εταιρεία ανακάλυψης φαρμάκων που δημιουργήθηκε από τη DeepMind και της οποίας είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος.

«Πίστευα πάντα ότι η σημαντικότερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας», ανέφερε. «Ήρθε η ώρα η AI να αποδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία την αξία της για τον κόσμο. Και ποιος καλύτερος τρόπος να το δείξει από το να συμβάλει επιτέλους στη θεραπεία ασθενειών όπως ο καρκίνος;», πρόσθεσε.

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