Την απαγόρευση των γυαλιών Meta Smart εισηγούνται Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία – Δείτε γιατί

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Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες — συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας — εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των έξυπνων γυαλιών της Meta, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν εάν οι συσκευές συμμορφώνονται με τους νόμους περί απορρήτου.

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta, τα οποία περιλαμβάνουν ενσωματωμένες κάμερες, αντιμετωπίζουν αυξανόμενο έλεγχο από πολιτικούς, ρυθμιστικές αρχές και υποστηρικτές της ιδιωτικής ζωής σε όλη την Ευρώπη. Οι αξιωματούχοι συζητούν εάν η τεχνολογία πληροί τις απαιτήσεις των κανόνων περί απορρήτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του εάν τα άτομα που καταγράφονται από τις κάμερες έχουν έναν ουσιαστικό τρόπο να αντιταχθούν στη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.

Σύμφωνα με το Euractiv, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB), το οποίο συγκεντρώνει αρχές προστασίας δεδομένων από όλη την Ευρώπη, αναμένεται να εκδώσει έκθεση σχετικά με τα έξυπνα γυαλιά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Η αναθεώρηση εξετάζει πιθανούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα και ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη ρύθμιση της τεχνολογίας.

Ωστόσο, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι απαιτείται δράση νωρίτερα και ακολουθούν τις δικές τους προσεγγίσεις για τον περιορισμό της χρήσης έξυπνων γυαλιών.

Στη Γερμανία, οι υποστηρικτές της ιδιωτικής ζωής και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αυξήσει τις εκκλήσεις για περιορισμούς στα γυαλιά της Meta, προειδοποιώντας ότι οι συσκευές θα μπορούσαν να επιτρέψουν την μυστική καταγραφή και να συμβάλουν στην ψηφιακή κακοποίηση. Σύμφωνα με το Euractiv, ο Thomas Fuchs, επίτροπος της αρχής προστασίας δεδομένων του Αμβούργου (DPA), δήλωσε σε συνέντευξή του στον γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD την Παρασκευή ότι τα έξυπνα γυαλιά είναι «μεταμφιεσμένες κάμερες» και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να απαγορευτούν βάσει της γερμανικής νομοθεσίας που απαγορεύει τις συσκευές καταγραφής που είναι κρυμμένες σε καθημερινά αντικείμενα.

Τα γυαλιά της Meta περιλαμβάνουν λευκά φώτα LED που αναβοσβήνουν για να υποδείξουν πότε η συσκευή καταγράφει. Αλλά το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι η DPA του Αμβούργου εξετάζει εάν αυτοί οι δείκτες είναι επαρκείς και εξετάζει επίσης πώς τα δεδομένα που συλλέγονται από τα γυαλιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ανησυχίες στη Γερμανία έχουν ενταθεί αφότου ο οργανισμός ψηφιακών δικαιωμάτων HateAid αποκάλυψε ότι η αστυνομία στην πόλη του Πότσνταμ είχε λάβει καταγγελίες από νεαρές γυναίκες που ισχυρίστηκαν ότι είχαν καταγραφεί κρυφά από άνδρες αγνώστους χρησιμοποιώντας γυαλιά Meta σε δημόσια πισίνα.

Στην Ολλανδία, οι υπερασπιστές των ψηφιακών δικαιωμάτων έχουν επίσης ζητήσει την απαγόρευση των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης της Meta, εγείροντας ανησυχίες ότι οι μικρές κάμερες των συσκευών θα μπορούσαν να επιτρέψουν την καταγραφή ατόμων χωρίς τη γνώση τους. Το ολλανδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο NOS αναφέρει ότι το Bits of Freedom, ένας εθνικός οργανισμός που διεξάγει εκστρατεία για τα ψηφιακά πολιτικά δικαιώματα, ζητά περιορισμούς παρόμοιους με τους υπάρχοντες κανόνες που καλύπτουν τεχνολογίες όπως οι εφαρμογές αποκάλυψης, το spyware και το stalkerware.

«Φανταστείτε να περπατούν όλοι με τέτοια γυαλιά. Θα χάνατε την πλήρη ιδιωτικότητά σας στον δρόμο. Σε κάθε συζήτηση θα αναρωτιόσασταν αν σας βιντεοσκοπούν», λέει το Bits of Freedom στο NOS. «Αυτό θα έκανε πολλά για την αίσθηση ασφάλειας και την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Δεν θα έπρεπε να το θέλουμε αυτό».

Η Γαλλία έχει εκφράσει επίσης ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των έξυπνων γυαλιών στην ιδιωτικότητα. Σύμφωνα με το Politico, η ρυθμιστική αρχή απορρήτου της Γαλλίας, η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθερίας (CNIL), προειδοποίησε τον Μάιο ότι οι συσκευές ενέχουν «σημαντικό κίνδυνο» δημιουργίας μιας μορφής επιτήρησης που είναι «σχεδόν αόρατη και πανταχού παρούσα» και «θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια βαθιά μεταμόρφωση των κοινωνιών μας». Το CNIL αναφέρει ότι τα έξυπνα γυαλιά δεν είναι απλώς καταναλωτική τεχνολογία, υπογραμμίζοντας ανησυχίες σχετικά με την «ικανότητά τους να καταγράφουν, να επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς απαραίτητα να είναι γνωστά στους γύρω τους».

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