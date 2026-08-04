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04.08.2026 19:34

Διάσωση 35 μεταναστών νοτιοδυτικά του Ταίναρου

04.08.2026 19:34
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φωτογραφία αρχείου

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Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συνδρομή πλοίου υπό σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

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