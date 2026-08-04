Οι πέντε «μνηστήρες» για την προεδρία της FIFA αν ανοίξει ο δρόμος της διαδοχής Ινφαντίνο

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Η αμφισβήτηση γύρω από τον Τζιάνι Ινφαντίνο έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρότασή του για πώληση ποσοστού 20% σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι θα αποκτούσαν συμμετοχή στα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου έναντι 4,2 δισ. δολαρίων.

Η πίεση που ασκήθηκε από σημαντικές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδήγησε τελικά τον πρόεδρο της FIFA σε αναδίπλωση. Ωστόσο, η απόσυρση της πρότασης δεν σταμάτησε την κριτική που δέχεται, η οποία συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση.

Ακόμη και πρώην συνεργάτες του Ινφαντίνο έχουν αφήσει αιχμές τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για «μυστικές» διαδικασίες που δεν γνώριζαν, ενώ η UEFA στάθηκε απέναντί του με σκληρή κριτική, μιλώντας για αδιαφανείς διαδικασίες και εκφράζοντας την απώλεια εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του.

Ο Ιταλοελβετός παράγοντας βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια δύσκολη προσπάθεια για την επανεκλογή του τον Μάρτιο του 2027. Η θέση του έχει αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο μετά την απόσυρση της στήριξης από ομοσπονδίες όπως της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Σουηδίας και της Σερβίας, ενώ το ίδιο έπραξε την Τρίτη, 4/8, και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Παρά τη στήριξη που εξακολουθεί να διαθέτει από ορισμένες αφρικανικές χώρες, η εικόνα του Ινφαντίνο έχει πληγεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Ήδη αρκετοί στο διεθνές ποδοσφαιρικό περιβάλλον θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο αποχώρησής του, ακόμη και πριν από τις εκλογές της 18ης Μαρτίου στο Μαρόκο.

Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για την επόμενη ημέρα στη FIFA

Οι πρώτες συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη FIFA έχουν ήδη ξεκινήσει, με το Reuters να παρουσιάζει ανάλυση για πέντε πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την κορυφαία διοικητική θέση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Βίκτορ Μονταλιάνι (πρόεδρος της CONCACAF)

Ο Καναδός επιχειρηματίας και επικεφαλής της συνομοσπονδίας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, σύμφωνα με δημοσίευμα της 1ης Αυγούστου.

Η CONCACAF είχε απορρίψει την πρόταση του Ινφαντίνο για εμπλοκή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς όμως να προχωρήσει σε κάλεσμα για πλήρες μποϊκοτάζ, όπως έκανε η UEFA. Υπενθυμίζεται ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποτέλεσε την πρώτη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε σε έδαφος της CONCACAF μετά το 1994.

Αλεξάντερ Τσέφεριν (πρόεδρος της UEFA)

Ο Σλοβένος πρόεδρος της UEFA βρέθηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τη FIFA, απέχοντας μάλιστα από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον προηγούμενο μήνα. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αποτέλεσε έναν από τους πιο έντονους επικριτές του Ινφαντίνο στη διάρκεια της κρίσης των τελευταίων ημερών.

Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα (πρόεδρος της AFC)

Ο πρόεδρος της ασιατικής συνομοσπονδίας και ανώτερος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της FIFA, από το Μπαχρέιν, έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64 ομάδες.

Η AFC άσκησε επίσης κριτική στην πρόταση του Ινφαντίνο για ιδιωτικές επενδύσεις, σημειώνοντας ότι το σχέδιο «αποκάλυψε θεμελιώδεις αδυναμίες στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων της FIFA, οι οποίες πρέπει πλέον να αντιμετωπιστούν».

Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico την περασμένη εβδομάδα, παράγοντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εμφανίζονται να συσπειρώνονται γύρω από τον Καταριανό αθλητικό παράγοντα και πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, ως έναν από τους πιθανούς διεκδικητές της προεδρίας της FIFA.

Λίζε Κλάβενες (πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Νορβηγίας)

Η επικεφαλής της νορβηγικής ομοσπονδίας αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με σημαντική επιρροή στην Ευρώπη και όχι μόνο. Η Κλάβενες ήταν μία από τις πιο δυναμικές φωνές αντίδρασης απέναντι στο σχέδιο του Ινφαντίνο για την πώληση ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, η Νορβηγία είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να καταθέσει καταγγελία δεοντολογίας στη FIFA, μετά την απόφαση να αρθεί η τιμωρία που είχε επιβληθεί στον επιθετικό των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκάν, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η υπόθεση αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Ινφαντίνο με τον Αμερικανό πρόεδρο.

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