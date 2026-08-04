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04.08.2026 21:14

Μπαράκ Ομπάμα: Η τρυφερή ευχή της συζύγου του για τα 65α γενέθλιά του

04.08.2026 21:14
barack michelle new

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Τα 65 του χρόνια συμπληρώνει σήμερα, Τρίτη 4/8, ο Μπαράκ Ομπάμα, με τη σύζυγό του, Μισέλ, να κάνει μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους πορτρέτο και συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη για τον σύζυγό της και πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή της, η Μισέλ Ομπάμα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που προσφέρει ο Μπαράκ Ομπάμα, τόσο στην οικογένειά τους, όσο και στη χώρα τους, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην εμφάνισή του σε αυτή την ηλικία.

«Χρόνια πολλά! Τα 65 δεν έμοιαζαν ποτέ τόσο ωραία. Κάθε μέρα με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. Είμαι ευγνώμων για όλους τους τρόπους με τους οποίους στέκεσαι στο πλευρό της οικογένειάς μας και της χώρας μας. Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Μισέλ Ομπάμα για τα γενέθλια του συζύγου της, με την ανάρτησή της να αποσπά εκατοντάδες χιλιάδες likes μέσα σε λίγες ώρες.

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