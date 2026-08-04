Τριετή περιοριστικά μέτρα κατά άνδρα που είχε γίνει η «σκιά» της Κάιλι Τζένερ

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Περιοριστικά μέτρα σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος είχε γίνει η «σκιά» της Κάιλι Τζένερ, εξασφάλισαν τα μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν – Τζένερ, μετά την ανησυχία που τους προκάλεσε η συμπεριφορά του.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που έφερε στο «φως» το TMZ, δικαστής εξέδωσε τριετή περιοριστική εντολή κατά του Κάιλ Ρόμπερτ ΝτεΓουίκ από το Κολοράντο. Η Κρις Τζένερ τον είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «stalker», επισημαίνοντας ότι δεν έχει «καμία απολύτως σχέση» ούτε με την ίδια, ούτε με την οικογένειά της.

Η απόφαση αφορά την Κρις Τζένερ, τις Κάιλι, Κένταλ, Κιμ, Κλόε και Κόρτνεϊ, καθώς και τον Ρομπ Καρντάσιαν. Ο ΝτεΓουίκ υποχρεούται να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 91 μέτρων από όλα τα προστατευόμενα πρόσωπα, ενώ δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί μαζί τους με κανέναν τρόπο, είτε διά ζώσης, είτε μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου.

😳 The Kardashians were granted long-term protection against a man allegedly obsessed with Kylie.



Details: https://t.co/lYjq5lHMcH pic.twitter.com/spi40GQa4y — TMZ (@TMZ) August 4, 2026

Τι ανέφερε η Κρις Τζένερ στο δικαστήριο

Σημειώνεται ότι στα τέλη Μαΐου είχε εκδοθεί προσωρινή περιοριστική εντολή κατά του ίδιου άνδρα, η οποία παρατάθηκε πλέον για διάστημα τριών ετών. Στην ένορκη δήλωσή της, η Κρις Τζένερ ανέφερε ότι το προσωπικό ασφαλείας την είχε ενημερώσει πως ο ΝτεΓουίκ απασχόλησε για πρώτη φορά την οικογένεια το 2021, όταν φέρεται να επισκέφθηκε επανειλημμένα την κατοικία της Κάιλι.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας πίστευε ότι εκείνη τον είχε, με κάποιον τρόπο, ενθαρρύνει να διεκδικήσει την Κάιλι, και ακόμη και να της κάνει πρόταση γάμου, κάτι που η Κρις Τζένερ αρνείται κατηγορηματικά. Υποστήριξε επίσης ότι ο άνδρας έχει ποινικό παρελθόν, στο οποίο περιλαμβάνεται υπόθεση βίαιης επίθεσης. Παράλληλα, ανέφερε πως ο ΝτεΓουίκ επικοινώνησε πρόσφατα με μεσίτες που σχετίζονται με ακίνητα της οικογένειας, ενώ επισκέφθηκε κατοικίες κοντά στις περιοχές όπου διαμένουν μέλη της.

Η Κρις Τζένερ κατέθεσε ακόμη ότι η υπόθεση τής προκάλεσε έντονη συναισθηματική αναστάτωση και την έκανε να φοβάται τόσο για τη δική της ασφάλεια, όσο και για την ασφάλεια των παιδιών της.

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