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04.08.2026 19:12

Βίντεο-γροθιά στο στομάχι από τη Θέουτα: Οι σπαρακτικές εκκλήσεις 12χρονου σε Ισπανούς στρατιώτες να μην τον στείλουν πίσω στο Μαρόκο

04.08.2026 19:12
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Κλαίγοντας και εκλιπαρώντας να μην επιστρέψει στο Μαρόκο, ένα 12χρονο ασυνόδευτο αγόρι βρέθηκε λίγα μόλις μέτρα πριν από το συνοριακό πέρασμα στη Θέουτα, συνοδευόμενο από Ισπανούς στρατιώτες. Η δραματική σκηνή εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δημοσιογράφου του Associated Press.

Το παιδί γλίτωσε την τελευταία στιγμή την επαναπροώθηση, όταν κάτοικοι αντέδρασαν επιμένοντας ότι πρόκειται για ανήλικο, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η παρουσία των Μέσων Ενημέρωσης. Μετά τις αντιδράσεις, αντισυνταγματάρχης του ισπανικού στρατού που βρισκόταν στο σημείο διέκοψε τη διαδικασία επαναπροώθησης και παρέδωσε τον 12χρονο στην Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil).

Το Associated Press αναφέρει ότι ο φωτορεπόρτερ του ήταν παρών τη στιγμή που οι στρατιώτες οδηγούσαν το ασυνόδευτο αγόρι προς τα σύνορα, ενώ εκείνο έκλαιγε και παρακαλούσε να μην επιστραφεί στη χώρα του.

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι ενήλικοι μετανάστες επαναπροωθήθηκαν στο Μαρόκο από την ισπανική αστυνομία.

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