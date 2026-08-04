Ένα εκατομμύριο ευρώ στα σκουπίδια: Η απίστευτη ιστορία ενός δελτίου λόττο στην Ιταλία

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Ένα δελτίο λόττο που κέρδιζε ένα εκατομμύριο ευρώ εντοπίστηκε μέσα σε σωρούς απορριμμάτων στην Ιταλία, χάρη στην κινητοποίηση των υπαλλήλων καθαριότητας του δήμου, μετά την αγωνιώδη έκκληση της γυναίκας που το είχε αγοράσει.

Το τυχερό δελτίο είχε πεταχτεί στα σκουπίδια, όπως ανέφερε ο Ρομπέρτο Νίκολα Τοσκάνο, διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων SANB στην Απουλία της νότιας Ιταλίας, όμως «ως εκ θαύματος ήταν ακόμη ανέπαφο» όταν οι εργαζόμενοι «χτένισαν» μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών μέσα στο απορριμματοφόρο.

Η περιπέτεια ξεκίνησε την Κυριακή, όταν η γυναίκα επισκέφθηκε το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο της μετά την κλήρωση. Το μηχάνημα όμως την ενημέρωσε ότι ήταν «μη πληρωτέο», καθώς τα μικρά καταστήματα μπορούν να καταβάλλουν μόνο μικρά ποσά. Θεωρώντας ότι δεν είχε κερδίσει, άφησε το δελτίο στο κατάστημα και αποχώρησε.

Λίγο αργότερα, ένα μέλος της οικογένειάς της τής ανακοίνωσε ότι οι αριθμοί που συνηθίζει να παίζει είχαν κληρωθεί. Οι συγγενείς της επέστρεψαν αμέσως στο κατάστημα, όμως διαπίστωσαν ότι το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και το απορριμματοφόρο είχε παραλάβει τα απορρίμματα.

Η αγωνιώδης αναζήτηση μέσα στα απορρίμματα

Ωστόσο, η τύχη της γυναίκας αποδείχθηκε για δεύτερη φορά ευνοϊκή, καθώς η οικογένεια κατάφερε να εντοπίσει γρήγορα το απορριμματοφόρο και να το σταματήσει, εξηγώντας στους εργαζομένους τι είχε συμβεί.

Εξαιτίας του κινδύνου που δημιουργούσε η αναζήτηση μέσα σε μεγάλο όγκο δυνητικά επικίνδυνων απορριμμάτων, οι υπάλληλοι μετέφεραν το όχημα σε εγκαταστάσεις εταιρείας ειδικά εξοπλισμένης για τέτοιου είδους ελέγχους, όπως ανέφερε ο Τοσκάνο. Η εταιρεία SANB έχει έδρα στο Μπιτόντο, κοντά στο Μπάρι.

Για μία ολόκληρη ημέρα οι εργαζόμενοι έψαχναν ανάμεσα στα σκουπίδια και εντόπισαν αρκετά δελτία, ανάμεσά τους και το νικητήριο, το οποίο βρέθηκε σε άριστη κατάσταση.

Όταν ο διευθυντής της SANB ενημέρωσε τη γυναίκα ότι το δελτίο είχε βρεθεί, εκείνη ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνησή της. «Θα την έπαιρνα αγκαλιά, αλλά μιλούσαμε στο τηλέφωνο», πρόσθεσε ο Τοσκάνο.

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