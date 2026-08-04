Συναγερμός από την Ιορδανία: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να «πυροδοτήσει θρησκευτική σύγκρουση» με αφορμή την κατοχή των Ιερών Τόπων στην Ιερουσαλήμ

Takeaways by to pontiki AI Η Ιορδανία συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση αραβικών και ισλαμικών κρατών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο θρησκευτικής σύγκρουσης λόγω των ισραηλινών εισβολών στον ιερό χώρο του τζαμιού αλ-Άκσα.

Οι ιορδανικές αρχές καταγγέλλουν την παραβίαση του status quo από θρησκευτικούς εξτρεμιστές και εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενη εκτόπιση Παλαιστινίων από τη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, η ένταση στις διμερείς σχέσεις εντείνεται λόγω της ισραηλινής μείωσης της παροχής νερού προς την Ιορδανία και της αυξανόμενης εσωτερικής πίεσης για την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα.

Η κυβέρνηση της Ιορδανίας θεωρεί τις ισραηλινές ενέργειες ως άμεση απειλή για την εθνική της ασφάλεια και τη δημογραφική της ισορροπία.

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Η Ιορδανία συγκαλεί έκτακτη συνάντηση υπουργών Εξωτερικών από τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο σχετικά με αυτό που αποκαλεί «άμεση» απειλή κατάληψης του σημαντικότερου θρησκευτικού χώρου στην Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, με την πιθανότητα να «προκαλέσει θρησκευτική σύγκρουση».

Η συνάντηση της Τετάρτης – και η προειδοποίηση της Ιορδανίας – ακολουθεί ένα κλιμακούμενο μοτίβο εισβολών με την υποστήριξη της κυβέρνησης από Εβραίους θρησκευτικούς εξτρεμιστές στο συγκρότημα γύρω από το τζαμί αλ-Άκσα και τον Θόλο του Βράχου, κατά παράβαση μιας συνθήκης status quo που επιβλέπεται από τη Χασεμιτική μοναρχία της Ιορδανίας, σύμφωνα με την οποία μόνο οι Μουσουλμάνοι μπορούν να προσεύχονται στο χώρο.

Στις 23 Ιουλίου, περισσότεροι από 2.000 Ισραηλινοί από τη θρησκευτική δεξιά – κυρίως έποικοι με επικεφαλής τον υπουργό εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ – εισέβαλαν στην περιοχή, γνωστή στους Εβραίους ως Όρος του Ναού. Προσευχήθηκαν και πραγματοποίησαν τελετουργίες σε όλο το συγκρότημα, σε αυτό που Ιορδανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως τη χειρότερη παραβίαση στη σύγχρονη ιστορία.

Το Αμμάν έχει επίσης ανησυχήσει για μια πρόσφατη εκστρατεία στρατολόγησης θρησκευόμενων Εβραίων για μια ειδική αστυνομική μονάδα του Όρους του Ναού και προετοιμάζεται για πιο άμεσες προκλήσεις στην παραδοσιακή ιορδανική εποπτεία από εξτρεμιστές ισραηλινούς ηγέτες στις μεγάλες εβραϊκές αργίες του Σεπτεμβρίου. Φέτος, αυτές οι αργίες θα έρθουν εν μέσω μιας έντονης προεκλογικής εκστρατείας, στην οποία ο ακροδεξιός συνασπισμός του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα αγωνιστεί για την πολιτική του επιβίωση.

«Αυτή είναι μια συνεχής απειλή, μια επικίνδυνη απειλή την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με κάθε δυνατό μέσο», δήλωσε στον Guardian ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Safadi. «Προειδοποιούμε ότι η παραβίαση του status quo… θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια θρησκευτική σύγκρουση που θα έχει αντίκτυπο πέρα ​​από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο».

Ο Safadi, ο οποίος θα φιλοξενήσει την έκτακτη συνάντηση της Τετάρτης, στην οποία θα συμμετάσχουν οι ομόλογοί του από τις χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, καθώς και η Τουρκία, η Ινδονησία, η Μαλαισία και το Πακιστάν, δήλωσε ότι είναι «κάτι που ολόκληρη η διεθνής κοινότητα πρέπει να γνωρίζει. Η Ιερουσαλήμ είναι πυριτιδαποθήκη».

«Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον κίνδυνο. Διαμαρτυρόμαστε νόμιμα. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τον άμεσο κίνδυνο που ενέχει η συνέχιση αυτών των ισραηλινών μέτρων».

Η εποπτεία του ιερού χώρου αλ-Άκσα από την Ιορδανία χρονολογείται από την οθωμανική εποχή και το status quo που περιλάμβανε τους θρησκευτικούς χώρους της πόλης κατοχυρώθηκε στη Συνθήκη του Βερολίνου του 1878. Η εποπτεία του Χασεμιτικού βασιλείου στην Ιερουσαλήμ επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και τους χριστιανικούς ιερούς χώρους τον 20ό αιώνα και η κηδεμονία του επιβεβαιώθηκε μετά τον πόλεμο του 1967 και στη συνθήκη ειρήνης Ισραήλ-Ιορδανίας του 1994.

Η παραβίαση από Εβραίους εξτρεμιστές πυροδότησε ταραχές κατά την περίοδο της βρετανικής εντολής μεταξύ των παγκόσμιων πολέμων και μια επίσκεψη στο ιερό χώρο το 2000 από τον δεξιό ηγέτη Αριέλ Σαρόν, ο οποίος σύντομα θα γινόταν πρωθυπουργός του Ισραήλ, πυροδότησε περισσότερα από τέσσερα χρόνια βίας στη δεύτερη ιντιφάντα.

Η Ιορδανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις της ευρύτερης εκστρατείας εθνοκάθαρσης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, η οποία, σύμφωνα με το Αμμάν, μπορεί επίσης να κλιμακωθεί δραματικά καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του Οκτωβρίου. Υπάρχει ανησυχία για το τι μπορεί να κάνει η ισραηλινή κυβέρνηση τους τρεις μήνες πριν από την ψηφοφορία, καθώς ριζοσπαστικά στοιχεία επιδιώκουν να αλλάξουν τη γεωγραφία της περιοχής με τρόπους που θα μπορούσαν να είναι δύσκολο να αντιστραφούν.

Για την Ιορδανία, το χειρότερο σενάριο είναι μια προσπάθεια μαζικής απέλασης Παλαιστινίων από τη Δυτική Όχθη, η οποία θα αποσταθεροποιούσε τη χώρα με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού κόστους, του πολιτικού αντίκτυπου μιας εισροής ενός θυμωμένου, στερημένου πληθυσμού και απειλών για την ευαίσθητη δημογραφική ισορροπία της χώρας.

«Η θέση μας είναι ότι αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστεί. Έχουμε καταστήσει γνωστό σε όλους ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ισραηλινής εκτόπισης Παλαιστινίων στην Ιορδανία», δήλωσε ο Safadi. «Αυτό όχι μόνο θα αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος των Παλαιστινίων να παραμείνουν στη γη τους, αλλά θα είναι επίσης μια τεράστια κλιμάκωση».

Οι Ιορδανοί που κατάγονται από προηγούμενα κύματα Παλαιστινίων προσφύγων αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού των 11,5 εκατομμυρίων της Ιορδανίας, και οι αρχικοί κάτοικοι της χώρας είναι επιφυλακτικοί για αυτό που θεωρούν ως περαιτέρω αποδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας.

Το Ισραήλ έχει ήδη αρνηθεί να ανανεώσει μια συμφωνία ύδρευσης του 2021, βάσει της οποίας μοιραζόταν 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως με τον ξερό γείτονά του, μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη έλλειψη νερού στον κόσμο. Επέστρεψε στα 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα που είχαν αρχικά συμφωνηθεί στη συνθήκη του 1994, η οποία υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών ενός πολύ μεγαλύτερου πληθυσμού από την Ιορδανία πριν από 32 χρόνια.

Η ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται να μείωσε στο μισό την παροχή νερού σε αντίποινα για την κριτική της ιορδανικής κυβέρνησης για τη μαζική δολοφονία Παλαιστινίων αμάχων από το Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας, και αξιωματούχοι έχουν υπαινιχθεί ότι οι βρύσες θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά εάν σταματήσει η κριτική.

Οι προκλητικές ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη και για το νερό αυξάνουν το πολιτικό κόστος για τη μοναρχία όσον αφορά τη διατήρηση ομαλών σχέσεων με τον δυτικό γείτονά της.

«Το αίσθημα κατά της ομαλοποίησης εδώ έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο από πριν λόγω των σχεδίων του σιωνιστικού κράτους για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, της άρνησης του μεριδίου της Ιορδανίας στη συμφωνία για το νερό, αλλά και των καθημερινών αμφισβητήσεων στην επιμέλεια του τζαμιού αλ-Άκσα», δήλωσε η Ντίμα Ταχμπούμπ, μέλος του κοινοβουλίου και εκπρόσωπος του ισλαμιστικού κόμματος Ούμμα της Ιορδανίας. «Κάθε μέρα υπάρχει διείσδυση εποίκων στο τζαμί αλ-Άκσα και ταυτόχρονα, οι [Παλαιστίνιοι] Ιερουσαλήμ εμποδίζονται να εισέλθουν στο τζαμί».

Το κόμμα του Ταχμπούμπ είναι το μεγαλύτερο πολιτικό μπλοκ της Ιορδανίας, γνωστό ως Ισλαμικό Μέτωπο Δράσης (IAF) μέχρι νωρίτερα φέτος, όταν διατάχθηκε να υιοθετήσει ένα λιγότερο ιδεολογικό όνομα. Η άνοδός του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε γεγονότα στην άλλη πλευρά του ποταμού Ιορδάνη, και ο πόλεμος της Γάζας το βοήθησε να κερδίσει πάνω από το 22% των διαθέσιμων εδρών.

Η άνοδος του πολιτικού Ισλάμ ήρθε ως σοκ για τη μοναρχία, η οποία επιβράδυνε τα σχέδιά της για πολιτική μεταρρύθμιση και τη μεταφορά περισσότερων εξουσιών στο κοινοβούλιο ως αποτέλεσμα. Το κίνημα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας τέθηκε εκτός νόμου πέρυσι και η Ισραηλινή Αδελφότητα, η οποία λειτουργεί ως πολιτικός βραχίονας της, δέχτηκε επιδρομή στα γραφεία της. Ωστόσο, της επετράπη να συνεχίσει ως κόμμα, με το όνομα Umma, που σημαίνει «κοινότητα» ή «έθνος».

Σε αντίθεση με άλλες μοναρχίες του Κόλπου, η Ιορδανία δεν έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ τις δικές της στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της, αλλά υπάρχει αμερικανική παρουσία στις ιορδανικές βάσεις, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Το Αμμάν έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού, αλλά αυτό έχει γίνει πιο δύσκολο από τις επανειλημμένες επιτυχημένες ιρανικές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες έχουν σκοτώσει τρεις Αμερικανούς και έχουν τραυματίσει δεκάδες στη βάση Μουουάφακ Σαλτί στην ανατολική έρημο.

Για δεκαετίες η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ θεωρείται εγγύηση ασφάλειας για την Ιορδανία, αλλά έχει αποδειχθεί επίσης πολιτικό μειονέκτημα, ειδικά καθώς η ιορδανική αεροπορία έχει βρεθεί να χρησιμεύει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του Ισραήλ καταρρίπτοντας ιρανικά drones και πυραύλους που κατευθύνονται προς το Τελ Αβίβ.

Τον περασμένο μήνα, αρκετές εκατοντάδες εξέχουσες προσωπικότητες από την πολιτική, το δίκαιο και την πολιτιστική ζωή της Ιορδανίας υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή ζητώντας την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, σε μια σπάνια άμεση πρόκληση προς την κυβέρνηση.

Η επιστολή ανέφερε: «Υποστηρίζουμε ότι η παρουσία τους εκθέτει την Ιορδανία σε κινδύνους ασφαλείας, πολιτικής και οικονομικής φύσεως που δεν εξυπηρετούν κανένα εθνικό συμφέρον και αυξάνουν την πιθανότητα η χώρα μας να εμπλακεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση στην οποία δεν είναι μέρος».

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