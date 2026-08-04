Κίνηση γενναιοδωρίας αποκάλυψε την ντροπιαστική πραγματικότητα: Τουρίστες πλήρωσαν τα νερά πυροσβεστών στην Κεφαλονιά

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Μια αυθόρμητη κίνηση Άγγλων τουριστών ανέδειξε, την έλλειψη στοιχειώδους μέριμνας για τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν επί ώρες στα πύρινα μέτωπα της Κεφαλονιάς.

Οι πυροσβέστες οι οποίοι από το προηγούμενο βράδυ έδινα μάχη με τις φλόγες κατευθύνθηκαν σε μίνι μάρκετ της περιοχής, προκειμένου να αγοράσουν νερά για ολόκληρη την ομάδα τους.

Όσο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εξέδιδε την απόδειξη, Άγγλοι τουρίστες ζήτησαν να πληρώσουν τον λογαριασμό για να ευχαριστήσουν τους πυροσβέστες που με αυτοθυσία προστατεύουν το νησί.

Η κίνηση των τουριστών αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρωπιάς. Την ίδια στιγμή, όμως, το γεγονός ότι πυροσβέστες, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν και να αγοράσουν μόνοι τους νερό προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Οι άνθρωποι που επιχειρούν για ώρες μέσα σε καπνούς, υψηλές θερμοκρασίες και επικίνδυνες συνθήκες χρειάζονται οργανωμένη και διαρκή υποστήριξη στο πεδίο — όχι μόνο λόγια ευγνωμοσύνης μετά την κατάσβεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kefaloniapress, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε υπάρξει μέριμνα ώστε να έχουν άφθονο, δροσερό νερό.

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