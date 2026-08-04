Κυψέλη: Το κίνητρο της δολοφονίας της Βρετανίδας αναζητεί η αστυνομία – Η προσπάθεια του 26χρονου να κρύψει το πτώμα και η ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό της

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Οι ελληνικές αρχές διερευνούν τι μπορεί να ώθησε τον 26χρονο Αφγανό να σκοτώσει μια Σκωτσέζα εργαζόμενη σε φιλανθρωπική οργάνωση που βρέθηκε νεκρή σε μια βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα τον περασμένο μήνα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στις τελευταίες ώρες ζωής της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος και η αστυνομία πιστεύει ότι κρατάει το κλειδί για να αποκαλυφθεί γιατί η 38χρονη έγινε στόχος.

Την Κυριακή, ο ύποπτος, που αναγνωρίστηκε ως Σαρίφ Αχμαντζάι, κατηγορήθηκε για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία μετά από τρεις ημέρες ανάκρισης. Θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή για να του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες την Τετάρτη.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου αστυνομικών στην Αθήνα, δήλωσε στον Guardian ότι το τμήμα ανθρωποκτονιών ήταν πλέον αποφασισμένο να ανακαλύψει το κίνητρο πίσω από «τη δολοφονία», επειδή ο Αφγανός συνέχιζε να αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτήν, αν και είχε ομολογήσει ότι έκρυψε τη Ρος σε μια βαλίτσα.

«Έχει παραδεχτεί ότι μετέφερε τη σορό της στο σημείο. Η αστυνομία έχει υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που τον δείχνει τη νύχτα της 16ης Ιουλίου. Έχει επίσης ομολογήσει ότι έκανε ανάληψη 10.000 ευρώ από ΑΤΜ χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες που της ανήκαν. Αλλά έχει αρνηθεί την δολοφονία, κάτι που η αστυνομία δεν πιστεύει», δήλωσε ο Καλλιακμάνης.

Ο Αφγανός, επαγγελματίας πυγμάχος στην κατηγορία ελαφρών βαρών, πιστεύεται ότι έφτασε στην Ελλάδα μέσω της Λέσβου ως παιδί πρόσφυγας στο αποκορύφωμα της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη πριν από 10 χρόνια.

Φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι ανακάλυψε το άψυχο σώμα της Ρος στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μιας πολυκατοικίας στα Εξάρχεια.

Ο Αχμαντζάι, ο οποίος παντρεύτηκε την Αμερικανίδα πολίτη και ευσεβή χριστιανή, την Αλίνα Χολ, το 2023, είχε κλειδιά του διαμερίσματος όπου συναντιόταν τακτικά με τη δική τους ομάδα αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες, Love Every Nation.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι η Ρος, φίλη της Χολ με παρόμοια εθελοντική εμπειρία και θρησκευτικές απόψεις, μετακόμισε στο διαμέρισμα στις 10 Ιουλίου, αφού είχε μείνει με Έλληνες φίλους της όταν έφτασε στην Αθήνα από το Εδιμβούργο στις 26 Ιουνίου.

Η τελευταία της τηλεφωνική κλήση έγινε από το κινητό της τηλέφωνο τη νύχτα της 15ης Ιουλίου – τρεις ημέρες πριν ανακαλυφθεί το σώμα της από έναν άστεγο άνδρα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Δύο πιθανά σενάρια κατά την προετοιμασία για τον θάνατο της Ρος μελετώνται, σύμφωνα με την αστυνομία. «Πιστεύουμε ότι υπήρξε αντιπαράθεση», είπε μια πηγή. «Αλλά αυτό υποκινήθηκε από το γεγονός ότι η Ρος ανακάλυψε τον Αφγανό να ψάχνει τα πράγματά της και να κλέβει τις πιστωτικές της κάρτες ή μήπως επρόκειτο για σεξουαλική επίθεση ή για την απόρριψη των προτάσεών του από τη Βρετανίδα;»

Οι ιατροδικαστές πιστεύουν ότι η Ρος «πιθανώς υπέστη ασφυξία» μετά από μια αρχική νεκροψία επί τόπου, η οποία έδειξε ότι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια τραυματισμών στο σώμα της. Ωστόσο, η νεκροψία κρίθηκε επίσης ασαφής λόγω προχωρημένης σήψης.

Περαιτέρω τοξικολογικές εξετάσεις και ανάλυση ζωτικών οργάνων αναμένονται για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου τις επόμενες ημέρες.

Η Χολ, η οποία συνάντησε τον Αχμαντζάι στη Λέσβο, περιγράφεται ευρέως ως άτομο που έπαιξε «σημαντικό ρόλο» στην έρευνα.

Αφού φέρεται να υποψιάστηκε τις κινήσεις του Αχμαντζάι – καθώς διαπίστωσε πως είχε μεγάλο ποσό χρημάτων – φέρεται να επικοινώνησε με την αστυνομία, παρέδωσε τα μετρητά που της είχε δώσει και μετακόμισε σε ένα ξενοδοχείο.

Ταυτόχρονα, το τηλέφωνο της Ρος χρησιμοποιήθηκε για αρκετές ημέρες μετά τον θάνατό της, με μηνύματα να αποστέλλονται σε οικογένεια και φίλους. Τα μηνύματα χαρακτηρίστηκαν ως «σκόπιμα παραπλανητικά» από την αστυνομία, η οποία πιστεύει ότι στάλθηκαν σε μια προσπάθεια να καθυστερήσει η κήρυξη της αγνοούμενης Ρος. Κάποιο ανάφερε την «ανάγκη της να μείνει μόνη».

«Η σύντροφος του Αφγανού ήταν πολύ εξυπηρετική», δήλωσε ο Καλλιακμάνης. «Από την ημέρα που αναγνωρίστηκε το θύμα, η έρευνα αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις, αλλά χάρη στο τμήμα ανθρωποκτονιών, την έλυσαν».

Η αστυνομία, η οποία συνεργάστηκε με την Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και την υπηρεσία της Σκωτίας, εξέτασε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στην περιοχή όπου βρέθηκε η βαλίτσα και από τράπεζες όπου γίνονταν αναλήψεις μετρητών πριν ταυτοποιήσει τον ύποπτο.

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