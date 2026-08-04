Καστελόριζο: Το ακριτικό νησί που μετατρέπεται σε πρότυπο ψυχικής ανθεκτικότητας (photos)

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Το ακριτικό Καστελόριζο στην εσχατιά της Ελλάδας, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας, ανάδειξης της κοινοτικής φροντίδας και βαθιάς εσωτερικής δύναμης. Η Μόνιμη Μονάδα Τηλεψυχιατρικής του κοινωνικού φορέα ΚΛΙΜΑΚΑ, διοργάνωσε χθες το βράδυ ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στην ψυχική ανθεκτικότητα και μέσα από ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ με τις μαρτυρίες των ίδιων των κατοίκων, διατράνωσε πώς η ψυχική υγεία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της συνοχής μιας κοινωνίας.

Πρώτη ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, η κυρία Κωνσταντίνα Αγαπητού μίλησε με θέρμη για τον κομβικό ρόλο της οικογένειάς της, αποτυπώνοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και των δεσμών με τη γενέθλια γη.

Στη συνέχεια, τη δική του ξεχωριστή αλήθεια μοιράστηκε ο κ. Νικήτας, ο φαροφύλακας της νήσου Στρογγυλης περιγράφοντας μια ζωή γεμάτη απομόνωση αλλά και αφοσίωση.

Δίπλα τους, δεκάδες άλλοι Καστελοριζοί, που κάποτε μετανάστευσαν στην Αυστραλία, κατέθεσαν τη δική τους μαρτυρία για τη μεγάλη επιστροφή στις ρίζες. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, η κοινή τους επιθυμία παραμένει ακλόνητη: τα παιδιά και τα εγγόνια τους να συνεχίσουν με δύναμη στο νησί.

Η Βασιλική Στάμου

«Η προσπάθεια αυτή, που αγκαλιάστηκε θερμά και στηρίχθηκε έμπρακτα από τον Δήμο Μεγίστης, αποτελεί τη βάση για ένα σπουδαίο μέλλον. Η ΚΛΙΜΑΚΑ σχεδιάζει να μετατρέψει το Καστελόριζο σε ένα πρότυπο νησί ψυχικής υγείας, αναβαθμίζοντας τη Μονάδα Τηλεψυχιατρικής σε έναν διευρυμένο, κεντρικό κόμβο πανελλαδικής εμβέλειας», είπε στο topontiki.gr η Βασιλική Στάμου, Συντονίστρια Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) ΚΛΙΜΑΚΑ και συνέχισε: «Μέσα από μια σειρά καινοτόμων πρότζεκτ, η ΚΛΙΜΑΚΑ εισάγει μια νέα, πρωτοποριακή προσέγγιση για την κοινοτική ψυχική φροντίδα».

Στόχος της ΚΛΙΜΑΚΑΣ με αυτή τη δράση είναι η πλήρης θωράκιση της ψυχικής υγείας των νησιωτών και η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όπου κάθε κάτοικος θα έχει άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη, κάνοντας την επιστημονική φροντίδα προσβάσιμη ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας μας.

Όπως τόνισαν οι ειδικοί της ΚΛΙΜΑΚΑΣ το Καστελόριζο θα αποτελέσει το «Πρωτότυπο Νησί» Ψυχικής Υγείας καθώς σχεδιάζουν και προετοιμάζουν μια σειρά από καινοτόμα projects «που θα μεταμορφώσουν το Καστελόριζο σε ένα παγκόσμιο πρότυπο μοντέλο για την ψυχική υγεία και την υποστήριξη ακριτικών περιοχών».

Η βραδιά έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο, μέσα σε ένα ζεστό κλίμα κοινότητας, με παραδοσιακά τοπικά εδέσματα και συζητήσεις που μας έφεραν ακόμα πιο κοντά.

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