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ΥΓΕΙΑ

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04.08.2026 14:01

Εξώδικα σε ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ για τους ελέγχους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση έστειλαν οι εργαστηριακοί γιατροί

04.08.2026 14:01
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Σε επίδοση εξωδίκων προς την ΗΔΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), ζητώντας επίσημα στοιχεία για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου ελέγχου των συνταγογραφούντων ιατρών.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να εντοπίζονται παραπεμπτικά που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλλων, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της υπέρβασης της διαγνωστικής δαπάνης δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο rebate και το clawback, αλλά στην ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων και στην αποτελεσματική εποπτεία του συστήματος.

Με το εξώδικο προς την ΗΔΙΚΑ ζητά να γνωστοποιηθεί ποιοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι εφαρμόζονται πραγματικά κατά τη συνταγογράφηση, ποιοι είναι δεσμευτικοί, ποιοι μπορούν να παρακαμφθούν, ποιος αποφασίζει την ενεργοποίηση ή την τροποποίησή τους και με ποιον τρόπο καταγράφονται οι σχετικές ενέργειες.

Με το εξώδικο προς τον ΕΟΠΥΥ ζητά να χορηγηθούν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου ελέγχου των συνταγογραφούντων ιατρών, την έκταση των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν, καθώς και στοιχεία που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και τελικά μετακυλίεται στους εργαστηριακούς ιατρούς η υπέρβαση της διαγνωστικής δαπάνης μέσω των μηχανισμών rebate και clawback.

Η ΠΟΕΡΓΙ τονίζει ότι στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η διαφάνεια και η αποσαφήνιση της εφαρμογής των κανόνων, υπογραμμίζοντας πως η βιωσιμότητα των εργαστηρίων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασφαλισμένων στις διαγνωστικές εξετάσεις προϋποθέτουν ουσιαστικούς ελέγχους και ορθολογική συνταγογράφηση.

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