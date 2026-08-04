Ελεύθερος με όρους ο 52χρονος υπεύθυνος του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη Ρέθυμνο για την φωτιά

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Eλεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο που κατηγορείται για την μεγάλη φωτιά στην περιοχή, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους.

Ο 52χρονος αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται και υποστήριξε στις ανακριτικές αρχές ότι έχει πράξει όσα προβλέπονται στα καθήκοντά του.

Σε δήλωσή του σο δικηγόρος του Γιάννης Παρασύρης, ανέφερε πως αποφασίστηκε να μείνει ελεύθερος με εγγύηση 5.000, ενώ του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση κάθε 15νθήμερο στο Α.Τ.

«Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία, όπως του αποδίδεται, επισήμανε ότι ως μισθωτός του ΔΕΔΔΗΕ έχει ασκήσει όλα τα καθήκοντά του βάσει πρωτοκόλλου και απέδειξε αυτό με έγγραφα. Η μέριμνά του ως προς την συντήρηση και την επιθεώρηση δικτύου προέκυψε διά των εγγράφων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό διέκρινε και η εισαγγελική αρχή και η δικαστική αρχή και τον άφησε ελεύθερο» είπε.

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