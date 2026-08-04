Ο φιλικός αγώνας Άρης – Πανσερραϊκός, η σέντρα σε Eredivisie, 2.Bundesliga και το Calcio Italiano-only in Perth με Ίντερ, Μίλαν, Γιουβέντους στο «γήπεδο» του Novasports!

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Η φιλική αναμέτρηση του Άρη με τον Πανσερραϊκό, το ολλανδικό πρωτάθλημα της Eredivisie, το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας της Γερμανίας, η 2.Bundesliga και το τουρνουά Calcio Italiano-only in Perth με Μίλαν, Ίντερ, Γιουβέντους έρχονται στο γήπεδο του Novasports!
Το Σάββατο 8 Αυγούστου (20:00) ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας και οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ακόμη μία αναμέτρηση των «κιτρινόμαυρων» του Μιχάλη Γρηγορίου.
Οι λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου από το Σάββατο 8 Αυγούστου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρωτάθλημα της ολλανδικής Eredivisie με την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν να θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της και τους Άγιαξ, Φέγενορντ να διεκδικούν να της πάρουν τα πρωτεία. Στην πρεμιέρα οι συνδρομητές θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις αναμετρήσεις Άιντχοφεν-Φορτούνα Σιτάρντ (8/8, 21:00), Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ (9/8, 13:15) και Τσβόλε-Άγιαξ (9/8, 15:30).
Σέντρα κάνει την Παρασκευή 7 Αυγούστου και το γερμανικό πρωτάθλημα 2.Bundesliga με την αναμέτρηση Μπόχουμ – Χέρτα (21:30), ενώ θα μεταδοθούν και οι αγώνες Βόλφσμπουργκ-Καϊζερσλάουτερν (8/8, 21:30) και Ζανκτ Πάουλι-Γκρόιτερ Φιρτ (9/8, 14:30).
Τα μεγαλύτερα ιταλικά ντέρμπι έρχονται φέτος νωρίτερα, απευθείας από το Down Under! Οι κορυφαίες αναμετρήσεις Μίλαν – Ίντερ (5/8, 14:00) και Γιουβέντους – Ίντερ (8/8, 14:00), μαζί με το παραδοσιακό ντέρμπι μεταξύ Τορίνο και Σικελίας, Γιουβέντους – Παλέρμο (11/8, 13:00), έρχονται τον Αύγουστο στο Novasports Prime. Οι τρεις ιστορικοί σύλλογοι, Ίντερ, Μίλαν, Γιουβέντους ταξιδεύουν για μία εβδομάδα στην Αυστραλία, μεταφέροντας την κληρονομιά, το πάθος και την αντιπαλότητά τους στο Optus Stadium του Περθ. Οι σπουδαίοι αυτοί φιλικοί αγώνες θα διεξαχθούν από τις 5 έως τις 11 Αυγούστου, δίνοντας μια δυνατή γεύση από τη δράση που θα ακολουθήσει στις υποχρεώσεις των ομάδων στη νέα σεζόν.
Παράλληλα, οι φίλοι των σπορ, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν του τουρνουά τένις WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers, καθώς και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #165.
Τετάρτη 5 Αυγούστου
Πέμπτη 6 Αυγούστου
Παρασκευή 7 Αυγούστου
Σάββατο 8 Αυγούστου
Κυριακή 9 Αυγούστου
Δευτέρα 10 Αυγούστου
Τρίτη 11 Αυγούστου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
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