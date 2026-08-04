search
ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.08.2026 16:59

Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

04.08.2026 16:59
mitsotakis ypourgiko

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 10:00 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια, στις 11:00, θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Μπαράζ αποχωρήσεων από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Εκτός Μουτσάτσου, Ιωαννίδου, Κοτσόργιος

Δούρου για την πρωτοβουλία των «22» της ΕΕ κατά της Ισπανίας: «Όχι» στη μετατροπή της ακροδεξιάς ατζέντας σε ευρωπαϊκή πολιτική

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ: Το Κατάρ «βλέπει» συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «τις επόμενες ώρες», τίποτα δεν οριστικό λέει ο Ρούμπιο

pyrosvestes
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση γενναιοδωρίας αποκάλυψε την ντροπιαστική πραγματικότητα: Τουρίστες πλήρωσαν τα νερά πυροσβεστών στην Κεφαλονιά

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο

mitsotakis ypourgiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

klimaka_kastellorizo_0408_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καστελόριζο: Το ακριτικό νησί που μετατρέπεται σε πρότυπο ψυχικής ανθεκτικότητας (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μεγάλο παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: Πλούτος 1 τρισ. ευρώ, αλλά οι Έλληνες «τρώνε από τα έτοιμα»

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ για τους συνταξιούχους: Ποιες παρεμβάσεις κλειδώνουν και ποιες εξετάζονται για «13η σύνταξη», «κούρεμα» ΕΑΣ και προσωπική διαφορά

katerina-lioliou
LIFESTYLE

Παρέμβαση της Panik Records στην κόντρα Λιόλιου - «Romeo»: «Η συνεργασία υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί»

amazonios
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Αμαζόνιος: Ανακαλύφθηκαν ίχνη άγνωστου πολιτισμού εκατομμυρίων ανθρώπων που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα

bourekakia_sintagi_new
CUCINA POVERA

Μπουρεκάκια με φύλλο κρούστας, στην τοστιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.08.2026 17:38
IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ: Το Κατάρ «βλέπει» συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «τις επόμενες ώρες», τίποτα δεν οριστικό λέει ο Ρούμπιο

pyrosvestes
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση γενναιοδωρίας αποκάλυψε την ντροπιαστική πραγματικότητα: Τουρίστες πλήρωσαν τα νερά πυροσβεστών στην Κεφαλονιά

syros
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο

1 / 3