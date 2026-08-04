Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 10:00 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια, στις 11:00, θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων.

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