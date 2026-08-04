Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου σε κατασκήνωση – Δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (04/08) σε κατασκήνωση του Ηρακλείου, όταν ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του παιδιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις στο παιδί και έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται.

Παρά το σοβαρότητα του τραυματισμού, η ζωή του 9χρονου δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνες για τα αίτια του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης:

Κίνηση γενναιοδωρίας αποκάλυψε την ντροπιαστική πραγματικότητα: Τουρίστες πλήρωσαν τα νερά πυροσβεστών στην Κεφαλονιά

Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο

Αδιανόητη υπόθεση στα Χανιά: Διερευνάται καταγγελία για θανάτωση και κατανάλωση κρι-κρι στο φαράγγι της Σαμαριάς