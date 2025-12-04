search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:15
04.12.2025 17:12

Στο εδώλιο 6 άτομα για τον θάνατο της 8χρονης σε κατασκήνωση στην Χαλκιδική: Σωρεία παραλείψεων εντόπισε η προκαταρτική

kataskinosi

Έξι άτομα θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πολυγύρου, κατηγορούμενα για τον θάνατο της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική, τον Αύγουστο του 2024. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια, διά παραλείψεως. Η δίκη προσδιορίστηκε για τον προσεχή Μάρτιο.

Για την υπόθεση κατηγορούνται η υπεύθυνη της ομάδας στην οποία ανήκε το άτυχο κοριτσάκι (ομαδάρχισσα), η ναυαγοσώστρια της πισίνας, ο αρχηγός της κατασκήνωσης, όπως επίσης τρία στελέχη της επιχείρησης στην ιδιοκτησία, της οποίας βρισκόταν το επίμαχο διάστημα η κατασκήνωση.

Η 8χρονη παραθέριζε στην κατασκήνωση με τη μεγαλύτερη αδελφή της, που άρχισε να την αναζητεί. Η απουσία της διαπιστώθηκε αφότου ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό φαγητό και οι κατασκηνωτές βρίσκονταν στα δωμάτιά τους για ανάπαυση. Εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα και παρά τις προσπάθειες να την επαναφέρουν διαπιστώθηκε τελικά ο θάνατός της στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου διακομίστηκε.

Σωρεία παραλείψεων από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης

Για το τραγικό περιστατικό, που συνέβη στις 13 Αυγούστου 2024, είχε διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα με εισαγγελική εντολή. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη στους χώρους της πισίνας όσον αφορά την ασφάλεια και τις συνθήκες φύλαξης των παιδιών. Η έρευνα περατώθηκε στις αρχές της άνοιξης, όταν ολοκληρώθηκε και ενσωματώθηκε στη δικογραφία το πόρισμα του ιατροδικαστή, με τον θάνατο του κοριτσιού να αποδίδεται σε πνιγμό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το κατηγορητήριο -βάσει του οποίου τα έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα θα δικαστούν– περιγράφει μία σειρά από παραλείψεις, από εργαζόμενους και στελέχη της επιχείρησης, που συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο της ανήλικης. Κατά πληροφορίες, οι παραλείψεις αφορούν -κατά περίπτωση- την καταμέτρηση και εποπτεία των μελών της ομάδας των 12 ανηλίκων τόσο κατά την παραμονή τους όσο και κατά την αποχώρηση από την πισίνα, την επόπτευση της πισίνας και την επίβλεψή της. Επίσης, σχετίζονται με τον μη ορισμό υπεύθυνου ασφαλείας, τη μη ορθή σήμανση, τον καθαρισμό της πισίνας ώστε να είναι διαυγή τα νερά της κ.ά.

