Γλυφάδα: Γυμνάσιο έμεινε χωρίς κυλικείο και… ανέλαβαν δράση οι μαθητές (video)

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, το 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας έχει μείνει χωρίς κάποιον να διαχειρίζεται το κυλικείο του.

Ο διαγωνισμός συνεχώς πέφτει σε εμπόδιο και έτσι οι μαθητές αποφάσισαν να αναλάβουν δράση. Πήραν… πάνω τους το κυλικείο και χωρίστηκαν σε βάρδιες αναλαμβάνοντας πλήρως την διαχείρισή του.

Το κυλικείο λειτουργεί πλέον αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές που καταγράφουν ανάγκες, διαχειρίζονται το ταμείο και φροντίζουν τα αποθέματα. Εχουν φροντίσει μάλιστα να πουλάνε μόνο υγιεινά προϊόντα σε μια αξιόλογη πρωτοβουλία.

Διαβάστε επίσης:

Αρπαγή 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσία: Προσποιήθηκε ότι λιποθυμά για να γλιτώσει από τους απαγωγείς του (videos)

Παρέμβαση Καρυστιανού για αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη: Δεν θα ξεγελαστούμε πάλι από υποσχέσεις και ψίχουλα – Όλοι μαζί μέχρι τη δικαίωση!

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχονται καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας τις επόμενες ώρες – Προειδοποίηση για 9 περιοχές