ΕΛΛΑΔΑ

04.12.2025 13:18

Αρπαγή 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσία: Προσποιήθηκε ότι λιποθυμά για να γλιτώσει από τους απαγωγείς του (videos)

04.12.2025 13:18
apagogi_kiparissia

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας για την εξιχνίαση της πρωτοφανούς απαγωγής του 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσία, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Δύο οχήματα με πλαστές πινακίδες στο επίκεντρο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν δύο οχήματα που καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή της Κυπαρισσίας, το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την απαγωγή, και τα οποία φαίνεται να έφεραν πλαστές πινακίδες.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν και επεξεργάζονται βιντεοληπτικό υλικό από την επιχείρηση του 47χρονου, από σημεία γύρω από την οικία του, αλλά και από τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι και το Βασιλικό Οιχαλίας, όπου τελικά εγκατέλειψαν το θύμα.

Χρησιμοποίησαν χλωρίνη για να σβήσουν τα ίχνη τους

Οι δράστες φέρονται να έδρασαν με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ακόμη και χλωρίνη μέσα στην οικία του 47χρονου για να εξαφανίσουν ενδεχόμενα ίχνη και να δυσκολέψουν το έργο των Αρχών. Από το σπίτι, κοντά στο λιμάνι της Κυπαρισσίας, απέσπασαν περίπου 25.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος. Παράλληλα, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και όπλο στις προσπάθειες που έκαναν για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με πολύ μεγαλύτερα χρηματικά ποσά που πίστευαν ότι κατείχε.

Οι απαγωγείς ζητούσαν 180.000 ευρώ

Οι δράστες πίεζαν τον 47χρονο να τους αποκαλύψει πού είχε κρυμμένο ένα ποσό περίπου 180.000 ευρώ σε σπίτι που διατηρεί στα Σεπόλια Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σχεδίαζαν να τον μεταφέρουν στην Αθήνα, προκειμένου να τους οδηγήσει στο σημείο όπου θεωρούσαν πως βρίσκονταν τα χρήματα.

Οι απαγωγείς αφαίρεσαν και το αυτοκίνητο του 47χρονου, το οποίο χρησιμοποίησαν κατά τη διαφυγή τους. Το όχημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο Βασιλικό του Δήμου Οιχαλίας, στο ίδιο σημείο όπου άφησαν και το θύμα – ωστόσο οι δράστες είχαν κρατήσει τα κλειδιά, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνησή του.

Πώς κατάφερε να γλιτώσει

Ο 47χρονος κατάφερε να ξεφύγει προσποιούμενος ότι βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και ότι κινδυνεύει η ζωή του, αναγκάζοντας τους απαγωγείς να τον εγκαταλείψουν. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τρίτης έφτασε ξυπόλυτος και καλυμμένος με λάσπες στο καφενείο του χωριού Βασιλικό, όπου ζήτησε βοήθεια και ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο ιδιοκτήτης του καφενείου περιγράφει στην εκπομπή του ΕΡΤnews, Newsroom και τον Γιώργο Σιαδήμα όσα του είπε ο 47χρονος: ” Ήρθε γύρω στις 11 παρά 20 το βράδυ με τα πόδια, ξυπόλητος, με τις κάλτσες. Μπήκε στο καφενείο ταραγμένος, μας είπε ότι τον απήγαγαν. Του έδωσα το τηλέφωνο, πήρε την αστυνομία τηλέφωνο και μας είπε ότι τον άφησαν σε ένα ξέφωτο. Μας είπε ότι προσποιήθηκε ότι δεν ένιωθε καλά και τον άφησαν. Ήταν ταραγμένος, έτρεμε.”

Οι Αρχές εξετάζουν και πρόσωπα από το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον του 47χρονου, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν οικονομικές ή προσωπικές διαφορές που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την απαγωγή. Παράλληλα λαμβάνονται συνεχώς νέες καταθέσεις από το θύμα, ενώ αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

