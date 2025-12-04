Σουβλάκι όπως… χαβιάρι – Ακόμα και τα 6 ευρώ φτάνει η τιμή του

Κάποτε ήταν το έδεσμα του λαου, το ελληνικό street food. Οχι πιά. Ο λόγος για το σουβλάκι – με πίτα και απ΄όλα ή όπως το πριτμάει ο καθένας.

Η τιμή του ανεβαίνει διαρκώς, είτε λόγω του ενεργειακού κόστους – όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες – είτε λόγω της αύξησης στις τιμές της πρώτης ύλης.

Εξελίσσεται σιγά σιγά σε είδος πολυτελείας.

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρία Pricefox η μέση τιμή του σε πολλές περιοχές της Αττικής φτάνει ακόμα και τα 4,5 ευρώ, ενω σε περιπτώσεις – στο Ηράκλειο της Κρήτης για παράδειγμα – η τιμή του εκτοξέυεται ακόμα και στα 6 ευρώ.

Επίσης η Θεσσαλονίκη αποδεικνύεται πιο ακριβή από την Αθήνα αφού σε όλα τα είδη σουλβακίου η τιμή ξεπερνάει τα 5 ευρώ.

«Τα κρέατα από τα οποία παράγουμε το σουβλάκι έχουν πάει 100% πάνω. Πώς θα μείνει το σουβλάκι στάσιμο; Και ο κόσμος έχει δίκιο. Γιατί λέει ήταν 3,5 και τώρα πήγε 4,5, πώς γίνεται; «Ένα σουβλάκι των 100 γραμμαρίων θα φτάσει κοντά στα 2,5 με 3 ευρώ περίπου, σκέτο.» λένε οι επαγγλεματίες.

Ενδεικτικές τιμές για ένα σουβλάκι ανά περιοχή της Αττικής

Δάφνη: 3,80€

Νέος Κόσμος: 3,90€ – 4€

Ηλιούπολη: 4,20€ – 4,40€

Γκύζη: 3,70€ – 3,90€

Κολωνάκι: 3,90€ – 4,40€

Κηφισιά: 4,10€ – 4,30€

Βουλιαγμένη: 4€ -4,20€

Πειραιάς: 3,70€ -3,90€

