search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 11:48

Σουβλάκι όπως… χαβιάρι – Ακόμα και τα 6 ευρώ φτάνει η τιμή του

04.12.2025 11:48
soublaki new

Κάποτε ήταν το έδεσμα του λαου, το ελληνικό street food. Οχι πιά. Ο λόγος για το σουβλάκι – με πίτα και απ΄όλα ή όπως το πριτμάει ο καθένας.

Η τιμή του ανεβαίνει διαρκώς, είτε λόγω του ενεργειακού κόστους – όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες – είτε λόγω της αύξησης στις τιμές της πρώτης ύλης.

Εξελίσσεται σιγά σιγά σε είδος πολυτελείας.

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρία Pricefox η μέση τιμή του σε πολλές περιοχές της Αττικής φτάνει ακόμα και τα 4,5 ευρώ, ενω σε περιπτώσεις – στο Ηράκλειο της Κρήτης για παράδειγμα – η τιμή του εκτοξέυεται ακόμα και στα 6 ευρώ.

Γυναίκα πέθανε από πνιγμό τρώγοντας σουβλάκι - Media

Επίσης η Θεσσαλονίκη αποδεικνύεται πιο ακριβή από την Αθήνα αφού σε όλα τα είδη σουλβακίου η τιμή ξεπερνάει τα 5 ευρώ.

«Τα κρέατα από τα οποία παράγουμε το σουβλάκι έχουν πάει 100% πάνω. Πώς θα μείνει το σουβλάκι στάσιμο; Και ο κόσμος έχει δίκιο. Γιατί λέει ήταν 3,5 και τώρα πήγε 4,5, πώς γίνεται; «Ένα σουβλάκι των 100 γραμμαρίων θα φτάσει κοντά στα 2,5 με 3 ευρώ περίπου, σκέτο.» λένε οι επαγγλεματίες.

Ενδεικτικές τιμές για ένα σουβλάκι ανά περιοχή της Αττικής

Δάφνη: 3,80€
Νέος Κόσμος: 3,90€ – 4€
Ηλιούπολη: 4,20€ – 4,40€
Γκύζη: 3,70€ – 3,90€
Κολωνάκι: 3,90€ – 4,40€
Κηφισιά: 4,10€ – 4,30€
Βουλιαγμένη: 4€ -4,20€
Πειραιάς: 3,70€ -3,90€

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος που έδειχνε τα… γεννητικά του όργανα μέσα σε λεωφορείο

Σέριφος: Ξενοδοχείο που ήθελε να βάλει τελεφερίκ «έφαγε» κόκκινο

Ένας στους δύο Ευρωπαίους φοβάται πόλεμο με τη Ρωσία – Τι δείχνει δημοσκόπηση σε 9 χώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotis xorafi 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

mogherini_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο». Εσύ, πιο κερδισμένος – Αναβάθμισε ενεργειακά το σπίτι σου με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» και τη χρηματοδότηση της CrediaBank

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεκατίζει την κτηνοτροφία η ευλογιά των προβάτων – Πάνω από 433.000 οι θανατώσεις ζώων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:24
agrotis xorafi 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

mogherini_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

1 / 3