ΕΛΛΑΔΑ

04.12.2025 10:44

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος που έδειχνε τα… γεννητικά του όργανα μέσα σε λεωφορείο

Επιβάτης αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ύστερα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο 48χρονος επιβάτης, υπήκοος Ιράκ, φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε τρεις συνεπιβάτες του, καθώς το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο, χθες το βράδυ, και βρισκόταν στο κέντρο της πόλης.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και οδηγείται στα δικαστήρια με την αυτόφωρη διαδικασία.

