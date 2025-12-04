Φάληρο: ΙΧ παραβίασε στοπ και παρέσυρε οδηγό μηχανής – Εγκατέλειψε το σημείο

Βίντεο-ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη 22χρονου μοτοσικλετιστή στο Φάληρο φέρνει στο φως ο τηλεοπτικό σταθμός MEGA.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Τερψιθέας, όταν ένα λευκό αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε το στοπ στη Σολωμού, συγκρουόμενο με τη μοτοσικλέτα του νεαρού οδηγού.

Ο 22χρονος εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα, ενώ ο οδηγός του ΙΧ όχι μόνο δεν σταμάτησε να βοηθήσει, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού στο Φάληρο

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού που εγκατέλειψε τον μοτοσικλετιστή μετά τη σύγκρουση.

