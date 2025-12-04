search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 10:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 08:28

Φάληρο: ΙΧ παραβίασε στοπ και παρέσυρε οδηγό μηχανής – Εγκατέλειψε το σημείο

04.12.2025 08:28
peripoliko new

Βίντεο-ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη 22χρονου μοτοσικλετιστή στο Φάληρο φέρνει στο φως ο τηλεοπτικό σταθμός MEGA.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Τερψιθέας, όταν ένα λευκό αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε το στοπ στη Σολωμού, συγκρουόμενο με τη μοτοσικλέτα του νεαρού οδηγού.

Ο 22χρονος εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα, ενώ ο οδηγός του ΙΧ όχι μόνο δεν σταμάτησε να βοηθήσει, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού στο Φάληρο

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού που εγκατέλειψε τον μοτοσικλετιστή μετά τη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης

Λούτσα: Σήμερα η απολογία του 29χρονου για το θανατηφόρο τροχαίο – Είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και είχε καταναλώσει αλκοολ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Χωρίς ταξί και σήμερα η Αθήνα – Απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 στο υπουργείο Μεταφορών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_vouleutes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε τρώνε στου… Καραβίτη: Ο Μητσοτάκης τραπεζώνει τους βουλευτές για να κατευνάσει αντιδράσεις – Ποιοι θα πάνε

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision 2026: Με τρία «φεύγω» και σε βαρύ κλίμα αρχίζει σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση της EBU

lazopoulos-liagkas-new
LIFESTYLE

Νέες αιχμές Λαζόπουλου για Λιάγκα: «Είναι η ώρα να μάθεις μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» (Video)

tsipras_galaria_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την πλατεία του μπουζουξίδικου και τους αποκλεισμούς στην εξορία του εξώστη

crediabank
BUSINESS

CrediaBank: Το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην Κρήτη ανοίγει τις πόρτες του στο Ηράκλειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 10:10
mitsotakis_vouleutes_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε τρώνε στου… Καραβίτη: Ο Μητσοτάκης τραπεζώνει τους βουλευτές για να κατευνάσει αντιδράσεις – Ποιοι θα πάνε

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision 2026: Με τρία «φεύγω» και σε βαρύ κλίμα αρχίζει σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση της EBU

lazopoulos-liagkas-new
LIFESTYLE

Νέες αιχμές Λαζόπουλου για Λιάγκα: «Είναι η ώρα να μάθεις μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» (Video)

1 / 3