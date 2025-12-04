Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την Κυριακή, ενισχύοντας τα μπλόκα και προετοιμάζοντας νέες δράσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες που έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης στο τελωνείο του Προμαχώνα αποφάσισαν να μην κλείσουν τον δρόμο και να μην στήσουν μπλόκο, παραμένοντας στο σημείο χωρίς να εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων.

Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι το αγροτικό μπλόκο, που στήθηκε στις 1/12, ενισχύεται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από διάφορες περιοχές των Ευζώνων, ενώ αύριο αναμένονται στο σημείο περίπου 100 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Επιπροσθέτως, σε σύσκεψη που έγινε νωρίτερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανωμή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια, αποφάσισαν την Παρασκευή να στήσουν μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ήδη από το πρωί, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα εμφανίζονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών, με τους συμμετέχοντες να «μετρούν τις δυνάμεις τους» ενόψει της μεγάλης κινητοποίησης. Όπως ανέφερε αγρότης από τη Χαλκιδική στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος είναι το μπλόκο να έχει στηθεί στα «Πράσινα Φανάρια» έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Πού υπάρχουν μπλόκα – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Απροσπέλαστα θα είναι από τις 18:30 και για δύο ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, καθώς οι αγρότες του δήμου Δέλτα θα μπλοκάρουν με τα τρακτέρ τους και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1/12 στις 12 το μεσημέρι και, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν προτίθενται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικά η κινητοποίησή τους.

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλία συνεχίζεται η μαζική κινητοποίηση των αγροτών, με μπλόκα να έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές.

Στο μπλόκο Νίκαιας, πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα, δημιουργώντας σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες. Στην Καρδίτσα, στον Ε-65, τα τρακτέρ ξεπερνούν τα 2.000, σχηματίζοντας ουρά που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα.

Νέο μπλόκο έχει στηθεί έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου, στα Τρίκαλα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τρακτέρ που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στη Θεσσαλία ξεπερνά τα 4.000, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά. Στα Τρίκαλα, οι αγρότες ετοιμάζονται να κλείσουν και τα διόδια στο Λόγγο.

Οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό στις Σέρρες

Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στις Σέρρες, αφού οι αγρότες κατάφεραν να προσπεράσουν τον φραγμό που είχε στήσει η αστυνομία στο ύψος του κόμβου Λευκώνα.

Αν και από την ΕΛΑΣ είχαν τοποθετηθεί τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ τους από τα χωράφια και να βρεθούν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.

Διαβάστε επίσης

Η Μαρία Πολύζου για τον βιασμό της από τον πατέρα της: «Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου, τα έβλεπα όλα μαύρα»

Κυπαρισσία: Πώς έγινε η απαγωγή του 47χρονου – Όσα κατήγγειλε το θύμα (Video)

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι την Πέμπτη – Red Code σε 8 περιοχές – Τι θα γίνει στην Αττική