ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:29
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

03.12.2025 20:57

Η Μαρία Πολύζου για τον βιασμό της από τον πατέρα της: «Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου, τα έβλεπα όλα μαύρα»

03.12.2025 20:57
maria-polyzou

Για την σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρας της και την πορεία της στον αθλητισμό μίλησε η πρωταθλήτρια στίβου Μαρία Πολύζου. «Υπήρχε πολλή κακοποίηση, πολύ ξύλο, τρόμος, φόβος. Ζούσα το σπίτι μου πολύ μαύρο σαν ατμόσφαιρα», είπε στο podcast Legit.

Η πρωταθλήτρια του στίβου εξομολογήθηκε ότι επιχείρησε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή της, «Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου. Η μία ήταν κοντά στα 12 και η άλλη στα 14. Στον τέταρτο όροφο μένεις, δεν είναι και δύσκολο».

«Μαζευόμασταν όλοι σαν τα ποντίκια και εξαφανιζόμασταν»

Δεν ήταν η μόνη στο σπίτι που δεχόταν κακοποίηση. «Όλοι δέχονταν κακοποίηση, ξύλο, μπουνίδι. Έχω ακούσει τις φωνές και το έχω δει, πραγματικά δεν μπορούν να φύγουν αυτές οι εικόνες από το μυαλό μου. Απλά με τα χρόνια μπορείς να τις θυμάσαι και να μην πονάς. Μαζευόμασταν όλοι σαν τα ποντίκια και εξαφανιζόμασταν. Όποιος έπεφτε μπροστά του, μετά οι άλλοι μαζευόμασταν».

Περιγράφοντας τα συναισθήματά της μετά τον βιασμό, η Μαρία Πολύζου εξομολογήθηκε: «Μετά ήταν σκοτάδι. Χάνεις τον κόσμο απ’ τα μάτια σου. Όταν ο ίδιος ο πατέρας σου σε κακοποιεί δεν ξέρεις πού βαδίζεις πια. Η πρώτη φορά δεν περιγράφεται, δεν αναλύεται και δεν χρειάζεται. Σημασία έχει τι παθαίνει ένα παιδί».

Η ίδια εκτίμησε ότι η μητέρα της γνώριζε κι συμφώνησε ότι ήταν συνένοχη. «Δεν το είχα πει στη μητέρα μου. Πιστεύω πως το ήξερε. Δύσκολα μιλάς. Πρώτον ντρέπεσαι πολύ και δεν ξέρεις γιατί. Πιστεύεις ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας».

Επεσήμανε, ακόμα, ότι δεν τον ρώτησε ποτέ γιατί το έκανε αυτό, γιατί φοβόταν πως θα φάει κι άλλο ξύλο.

Η προσευχή ήταν το καταφύγιό της.  «Η δική μου διέξοδος ήταν η προσευχή, προσευχόμουν στον Θεό να με πάρει κοντά του, δεν είχε νόημα η ζωή μου. Δεν υπήρχαν χρώματα, δεν έβλεπα τα πουλιά να πετάνε. Ήταν λες κι όλα ήταν σκοτωμένα γύρω μου».

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:22
