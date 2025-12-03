Σέρρες: Αστυνομική κλούβα πέφτει με φόρα πάνω σε τρακτέρ, σε μπλόκο αγροτών (Video)

Σοκ προκαλεί βίντεο που έφερε στο «φως» το voria.gr, όπου καταγράφεται μια αστυνομική κλούβα να πέφτει με φόρα πάνω σε τρακτέρ αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, με τις σχετικές εικόνες να αποκαλύπτουν ότι από καθαρή τύχη δε θρηνήσαμε θύματα.

Στο σχετικό clip, ο οδηγός της αστυνομικής κλούβας φαίνεται πως δείχνει… υπερβάλλων ζήλο, στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για το «σπάσιμο» των αγροτικών μπλόκων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή και επιχειρεί να περάσει με ταχύτητα ανάμεσα από τα παραταγμένα τρακτέρ, την ώρα που έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους παρασύρει.

Όταν φτάνει μπροστά στα τρακτέρ, σταματά απότομα, με κάποιους αγρότες να σπεύδουν γύρω από την κλούβα και να τη χτυπούν, φωνάζοντας, παράλληλα, στον οδηγό «τι κάνεις;».

Ωστόσο, ο οδηγός δεν… πτοείται και φαίνεται, μάλιστα, να «σπρώχνει» με την κλούβα ένα τρακτέρ που βρίσκεται μπροστά του, προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο.

Μετά την κυκλοφορία του εν λόγω βίντεο, η ΕΛ.ΑΣ. διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό.

Κιάτο: Αγρότης «σπάει» με το σώμα του τον αστυνομικό κλοιό

Ένταση σημειώθηκε, επίσης, και κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων, στην προσπάθειά τους να στήσουν μπλόκο στην ΕΟ Πατρών – Κορίνθου, στον κόμβο του Κιάτου.

Σε βίντεο του Korinthos.Tv καταγράφεται αγρότης να σπάει τον κλοιό των ΜΑΤ με το σώμα του.

