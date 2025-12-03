Πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση στα βόρεια προάστια – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό οδήγησε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

H κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας.

Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές στα βόρεια προάστια

Την ίδια ώρα, πληροφορίες κάνουν λόγο για γενικότερο πρόβλημα ηλεκτροδότησης στα βόρεια προάστια, με σχετικά προβλήματα να έχουν αναφερθεί στο Μαρούσι και την Κηφισιά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ πρόκειται για βλάβη και εργάζονται για την αποκατάστασή της.

