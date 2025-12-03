Απεργία των ταξί: Νέα 24ωρη την Πέμπτη στην Αττική

Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας ουσιαστικά την απεργία που ξεκίνησε την Τρίτη (2/12) και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.

Σημειώνεται, πως ένταση και μικροεπεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ οδηγών ταξί και ΜΑΤ την Τετάρτη έξω από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο υπουργείο, ζητώντας να συνομιλήσουν με τον αναπληρωτή υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών, με τους οδηγούς ταξί να απαντούν, πετώντας καρέκλες.

Η κινητοποίηση των ταξί κορυφώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης με έκτακτη μοτοπορεία η οποία κατευθύνθηκε στη Βουλή.

Η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς έντονα προβλήματα προκαλεί η νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση της Τροχαίας για τη συνοδεία της πομπής.

