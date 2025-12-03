search
ΕΛΛΑΔΑ

03.12.2025 17:10

Απεργία των ταξί: Νέα 24ωρη την Πέμπτη στην Αττική

03.12.2025 17:10
taxi_new

Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας ουσιαστικά την απεργία που ξεκίνησε την Τρίτη (2/12) και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.

Σημειώνεται, πως ένταση και μικροεπεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ οδηγών ταξί και ΜΑΤ την Τετάρτη έξω από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο υπουργείο, ζητώντας να συνομιλήσουν με τον αναπληρωτή υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών, με τους οδηγούς ταξί να απαντούν, πετώντας καρέκλες.

Η κινητοποίηση των ταξί κορυφώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης με έκτακτη μοτοπορεία η οποία κατευθύνθηκε στη Βουλή.

Η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς έντονα προβλήματα προκαλεί η νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση της Τροχαίας για τη συνοδεία της πομπής.

metro_0710_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση στα βόρεια προάστια – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό

stomaxi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέο στέλεχος του νοροϊού προκαλεί έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας φέτος τα Χριστούγεννα

psuxiko_ektelesi
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μου έκανα ψυχολογικό πόλεμο για να ομολογήσω», κατέθεσε ο «ωραίος Τζορτζ»

voreia-makedonia-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Στη φυλακή τρεις Έλληνες – Εντοπίστηκαν πάνω από 200 φυσίγγια στα οχήματά τους σε ελέγχους στα σύνορα

Untitled-design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Κοσμοσυρροή έξω από το «Παλλάς» για την «Ιθάκη» (Photos/Video)

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

