Στα «κάγκελα» οι αγρότες: Κλιμάκωση με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, σε πολιορκία τα τελωνεία

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις με χιλιάδες τρακτέρ να είναι παρατεταγμένα από τον κόμβο Λευκώνα Σερρών και το τελωνείο του Προμαχώνα, έως τη Νίκαια Λάρισας, τα Μάλγαρα, το τελωνείο των Κήπων και τον Ε65 στην Καρδίτσα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μην το κουνήσουν από τις εθνικές οδούς έως ότου κερδίσουν αυτή τη «μάχη» που δίνουν για να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους, την ώρα που ο πρωθυπουργός δήλωνε ότι «είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο, αλλά ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Κι άλλες φορές έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών».

«Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν εξ αντικειμένου υπέρ των αγροτών, διότι έρχονται απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν εναντίον της τοπικής κοινωνίας. Οι ίδιοι οι αγρότες θα το εκτιμήσουν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή, δεν θεωρούμε ότι είμαστε απέναντι στον αγροτικό κόσμο, θέλουμε να τους ακούσουμε και να δούμε, στο μέτρο του δυνατού εξαντλώντας τα περιθώρια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Κλειστοί δρόμοι, μπλόκα και συγκεντρώσεις από άλλες επαγγελματικές ομάδες συνθέτουν την εικόνα μιας πανελλαδικής αγροτικής πίεσης που εντείνεται ώρα με την ώρα.

Παράλληλα, δημιουργούνται και νέα μπλόκα, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις τους για κλείσιμο και παρακαμπτήριων οδών αλλά και συμβολικό κλείσιμο λιμανιών.

Οι αγρότες αναζητούν περάσματα προς τον Προμαχώνα

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Παρακάμπτοντας τον φραγμό των αστυνομικών δυνάμεων με κλούβες στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα, οι αγρότες των Σερρών, με τα τρακτέρ τους που ξεκίνησαν νωρίτερα από τον Λευκώνα, κατευθύνονταν με αποφασιστικότητα προς τον Προμαχώνα, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους.

Οι αγρότες παρέκαμψαν τις κλούβες των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν στηθεί. Μάλιστα, όταν βγήκαν στον δρόμο, έκαναν αυτοί μπλόκο με τρακτέρ στις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να μην μπορούν να τους προσεγγίσουν.

Η πορεία των αγροτών από τις Σέρρες προς τον Προμαχώνα σταμάτησε στο δεύτερο μπλόκο της αστυνομίας το οποίο βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της διαδρομής Σιδηροκάστρου–Προμαχώνα, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν το τελωνείο, σε σημείο όπου ο κάθετος άξονας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Σερρών–Προμαχώνα παραμένει κλειστός.

Οι αγρότες, αδυνατώντας να περάσουν από το μπλόκο, έχουν στραφεί πλέον στην αναζήτηση εναλλακτικών περασμάτων μέσα από το βουνό, εξετάζοντας χωματόδρομους και δασικές διαδρομές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στον Προμαχώνα χωρίς να συναντήσουν αστυνομικές δυνάμεις.

Πλέον, οι αγρότες εξερευνούν ορεινά περάσματα, επιδιώκοντας να βρουν δίοδο για να συνεχίσουν την κινητοποίησή τους.

Τρία μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία

Μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων έστησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού, που με τρακτέρ ανέβηκαν πάνω στην εθνική οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με μια αιφνιδιαστική κίνηση.

Αρχικά αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ άλλοι αγρότες με τρακτέρ ανέβηκαν στον Ε65 στα διόδια του Λόγγου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε εδώ μέχρι η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα μας», δήλωσε ο Λάμπρος Τσέκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «η Άνοιξη» σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες το μπλόκο θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέχρι οι αγρότες να νικήσουν. Επίσης, ευχαρίστησε τα σωματεία και τους φορείς που στέκονται στο πλευρό των αγροτών.

Πλέον, η Θεσσαλία μετράει τρία μεγάλα μπλόκα, μαζί με αυτά της Νίκαιας στη Λάρισα και του Ε65 στην Καρδίτσα.

Την ίδια ώρα, τα μεγαλειώδη μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας και στον Ε-65 στην Καρδίτσα δυναμώνουν καθημερινά, με νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Νίκαια

Στο μπλόκο της Νίκαιας βρίσκονται πάνω από 2.000 τρακτέρ παρατεταγμένα ενώ καταφθάνουν και άλλα από χωριά των Τρικάλων.

Αύριο προγραμματίζουν διαμαρτυρία συμπαράστασης στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων όπου αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή στα επεισόδια.

Σημειώνεται ότι για το διάστημα που θα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Νίκαιας γίνεται παράκαμψη των οχημάτων μέσω του Πλατυκάμπου. Τα οχήματα που έρχονται από την Αθήνα εκτρέπονται από τον κόμβο του Κιλελέρ.

Καρδίτσα

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες στο ισχυρό μπλόκο Καρδίτσας στο οποίο υπολογίζεται ότι είναι παρατεταγμένα περίπου 1.000 τρακτέρ ενώ οι «δυνάμεις» τους ενισχύονται και από χωριά της Καρδίτσας και από γειτονικούς νομούς.

Στον Ε65 στην Καρδίτσα βρίσκονται πάνω από 2.000 τρακτέρ.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας οπότε και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάσταση ζητώντας διάλογο με συγκεκριμένες λύσεις.

Πάντως, σύμφωνα με το κλίμα που επικρατεί η παραμονή των αγροτών φαίνεται να είναι πολυήμερη, καθώς έχουν εφοδιαστεί με σκηνές, σόμπες ακόμα και χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Μάλγαρα

Στα διόδια των Μαλγάρων για τέταρτη ημέρα το ρεύμα προς Αθήνα να είναι κλειστό από τους αγρότες που δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Το απόγευμα θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα των διοδίων.

Η κατάσταση στα διόδια παρακολουθείται συνεχώς από την Τροχαία, καθώς η κυκλοφορία προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένη, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών.

Στις 5 το απόγευμα οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει συνέλευση στην Επανομή προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα κλείσουν και τον κόμβο στα Πράσινα Φανάρια.

Στήριξη στις κινητοποιήσεις αναμένεται και από ψαράδες, οι οποίοι αύριο αναμένεται να βρεθούν στο μπλόκο όπου θα μοιράσουν ψάρια σε διερχόμενους οδηγούς ως ένδειξη συμπαράστασης.

Σε ισχύ παραμένει και το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο στήθηκε επίσης την 1η Δεκεμβρίου. Αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της εισόδου και της εξόδου, επιτρέποντας τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι κινητοποιήσεις στο σημείο πραγματοποιούνται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ, με τρίωρες διακοπές κυκλοφορίας. Σήμερα βρίσκονται στο σημείο και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας, οι οποίοι αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στον κόμβο Παραλίμνης και στη συνέχεια να κινηθούν προς το τελωνείο.

Παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το μπλόκο στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες και να περιλαμβάνουν τρίωρο αποκλεισμό.

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελλίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας πάνω στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο».

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Στον κόμβο Κουλούρας, επίσης στην Ημαθία, βρίσκονται από χθες (2 Δεκεμβρίου) αγρότες και κτηνοτρόφοι, χωρίς μέχρι στιγμής να προχωρούν σε αποκλεισμούς.

Νέα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στήθηκαν, χθες, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, καθώς και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

Στο μεταξύ, σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων του νομού Σερρών, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν σε χθεσινή τους συνέλευση συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Λευκώνα και έσπασαν μάλιστα το μπλόκο της αστυνομίας, φτάνοντας στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Την ίδια στιγμή, άλλοι συνάδελφοί τους έχουν αποφασίσει να κινηθούν στον κόμβο Κερδυλλίων.

Κόρινθος – Ένταση και χημικά στο Κιάτο

Ένταση σημειώθηκε στον κόμβο του Κιάτου όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία συνεπλάκησαν με αστυνομικές δυνάμεις κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν την εθνική οδό. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών. Λίγο αργότερα η κατάσταση εκτονώθηκε, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μπλόκο στήθηκε με κινητοποίηση αγροτοκτηνοτρόφων σήμερα Τετάρτη και στα Λεχαινά στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Με απόφαση που έλαβαν επί τόπου, δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση. Ταυτόχρονα, βάζοντας φωτιά σε μπάλες από σανό, ρίχνοντας γάλα στο δρόμο, τονίζουν την αποφασιστικότητά τους για κλιμάκωση με συνθήματα όπως «στα μπλόκα, στα μπλόκα της αγροτιάς, θα σπάσει της κυβέρνησης ο τσαμπουκάς».

Ήπειρος

Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων και στην Ήπειρο με νέα μπλόκα στους δρόμους. Ειδικότερα, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.

Εβρος

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Κήπων προχώρησαν οι αγρότες του Έβρου, με περίπου 200 τρακτέρ, αποκλείοντας πλήρως τη διέλευση των μεγάλων φορτηγών. Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για Ι.Χ. οχήματα και λεωφορεία, τα οποία συνεχίζουν να περνούν κανονικά προς και από την Τουρκία.

Την ίδια ώρα, περίπου 50 φορτηγά έχουν συγκεντρωθεί μπροστά στην είσοδο του τελωνείου, αδυνατώντας να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, ενώ η αστυνομία έχει εντοπίσει και άλλα οχήματα καθηλωμένα στην περιοχή του Διδυμοτείχου.