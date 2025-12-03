Aγρότες: Έσπασαν το μπλόκο με τις κλούβες στον Λευκώνα Σερρών και κατευθύνονται στον Προμαχώνα – Μητσοτάκης: «Κατανοούμε, αλλά οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν» (Video)

Αγρότες που διαδηλώνουν στον Λευκώνα Σερρών πέρασαν το μπλόκο των αστυνομικών και κατευθύνονται στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Οι κλούβες της Αστυνομίας είχαν κλείσει την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα, κι από πίσω τους είχαν παραταχθεί οι διμοιρίες των ΜΑΤ.

Το κομβόι με τα τρακτέρ, μόλις έφτασε στο σημείο κι αντίκρισε τον φραγμό, σταμάτησε προς στιγμήν.

Αγρότες κατέβηκαν πεζοί από τα τρακτέρ και είχαν λεκτική αντιπαράθεση με τους επικεφαλής της Αστυνομίας. Ακολούθως προσπάθησαν να βρουν τρόπο να σπάσουν το μπλόκο και τα κατάφεραν, αφού πέρασαν από τα χωράφια που βρίσκονταν αριστερά και δεξιά από την Εθνική Οδό κι έτσι οδεύουν ολοταχώς προς το τελωνείο του Προμαχώνα όπου θα προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό.

Η Αστυνομία έστησε φραγμό επί της Εθνικής Οδού, ωστόσο, δεν υπήρχε καμία περαιτέρω διάθεση για διένεξη με τους αγρότες, με τις κλούβες να παραμένουν στο σημείο και τις διμοιρίες των ΜΑΤ να παραμένουν στη θέση τους.

Ένταση και στο μπλόκο της Κορίνθου

Ένταση επικράτησε πριν λίγο στον κόμβο του Κιάτου εκεί που αγρότες επιχείρησαν να κατέβουν πεζή στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών.

Αγρότες ήρθαν στα χέρια με δυνάμεις των ΜΑΤ, όμως με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η ένταση έληξε.

Μητσοτάκης: Κατανοούμε, αλλά…

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Οικονομικού Συμβουλίου της κυβέρνησης, σημείωσε ότι «κατανοώ τη δυσαρέσκεια αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές – ωστόσο σε σχέση με το ’24 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω – από 3,1 δισ. το 2024 στα 3,7 δισ. θα είναι οι συνολικές πληρωμές».

Ο πρωθυπουργός διαχώρισε «εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση» και τόνισε ότι «είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνείων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους.

Προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους, με καταβολή σημαντικών ποσών».

Υπογράμμισε, τέλος, ότι «διορθώνουμε -μπορεί κανείς να πει με καθυστέρηση, θα το αναγνωρίσω- στρεβλώσεις του παρελθόντος. Είναι, όμως, βέβαιο ότι ο πρωτογενής μας τομέας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέλλον χωρίς αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία γίνεται σήμερα, από την οποία -τονίζω και πάλι- οι έντιμοι, οι συνεπείς παραγωγοί μας, οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας τελικά θα βγουν ωφελημένοι όταν περάσει αυτή η δύσκολη μεταβατική περίοδος. Εργαζόμαστε ώστε αυτή να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο».

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλία συνεχίζεται η μαζική κινητοποίηση των αγροτών, με μπλόκα να έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές.

Στο μπλόκο Νίκαιας, πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα, δημιουργώντας σοβαρές κυκλοφοριακές δυσχέρειες.

Στην Καρδίτσα, στον Ε-65, τα τρακτέρ ξεπερνούν τα 2.000, σχηματίζοντας ουρά που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα.

Νέο μπλόκο έχει στηθεί έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου, στα Τρίκαλα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τρακτέρ που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στη Θεσσαλία ξεπερνά τα 4.000, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά.

όγω των μπλόκων, κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας και ο Ε-65 στην Καρδίτσα, ενώ τα τελωνεία των Ευζώνων και των Κήπων κλείνουν και ανοίγουν.

Συγκεκριμένα στο τελωνείο των Κήπων, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών. Όπως έχει ανακοινώσει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν από χθες το απόγευμα σε διακοπή της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, αλλά και της εξόδου προς τη γείτονα των φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά.

Περίπου 150 τρακτέρ έχουν ήδη συγκεντρωθεί στον κόμβο της Ομβριακής, ενώ αγρότες περιμένουν την άφιξη ακόμη 50 μηχανημάτων, ενισχύοντας το μπλοκ και στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας προς την πολιτεία.

Το πρωί της Τετάρτης οι αγρότες πραγματοποίησαν μαζική πορεία διαμαρτυρίας, διασχίζοντας τμήμα του οδικού δικτύου και καταλήγοντας στον κόμβο, όπου συνεχίζουν να παραμένουν. Μέσα στις επόμενες ώρες θα συνεδριάσουν προκειμένου να καθορίσουν την πορεία των κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Οι παραγωγοί της Βόρειας Φθιώτιδας τονίζουν πως οι δράσεις τους δεν αποτελούν επιλογή αλλά «μονόδρομο», καθώς –όπως υποστηρίζουν– οι συσσωρευμένες δυσκολίες στην παραγωγή, το αυξημένο κόστος και τα ανεπίλυτα χρόνια ζητήματα καθιστούν αναγκαία την πίεση προς την πολιτεία.

«Ζητούμε ουσιαστικό διάλογο και όχι επικοινωνιακές κινήσεις», αναφέρουν αγροτοσυνδικαλιστές, επισημαίνοντας ότι η φωνή τους πρέπει να ακουστεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους στοχεύουν στη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και στη διασφάλιση ότι οι αγρότες θα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να απειλείται το εισόδημά τους.

