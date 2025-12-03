search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
03.12.2025

Στο εδώλιο ο 52χρονος καθηγητής από τον Άλιμο που κατηγορείται για ασέλγεια σε δύο ανήλικες

03.12.2025 11:56
Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών αναβιώνει σήμερα η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών 14 και 15 ετών, με κατηγορούμενο έναν 52χρονο καθηγητή στον Αλίμο.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται υποστηρίζοντας πως δεν ασέλγησε ποτέ σε βάρος των κοριτσιών.

Τα μηνύματα που είχαν βρεθεί στο κινητό τηλέφωνο της 14χρονης μαθήτριας του καθηγητή είχαν οδηγήσει στην αποκάλυψη της δράσης του. Μάλιστα, η ανταλλαγή των μηνυμάτων είχε οδηγήσει σε συνάντηση του εκπαιδευτικού με την ανήλικη, στο αυτοκίνητο του στην Ηλιούπολη, όπου εκεί φέρεται να προέβη σε πράξεις σεξουαλικής κακοποιησης σε βάρος της

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν οι γονείς έκαναν την καταγγελία στην αστυνομία.

