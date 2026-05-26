Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση, η οποία εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί από το πρωί της Τρίτης το «ελληνικό FBI» στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Αττική.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης της ΔΑΟΕ έχουν συλληφθεί 17 άτομα.

Οι έρευνες στρέφονται εκτός από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες και την Αθήνα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκαναν ψευδείς δηλώσεις για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές προκύπτει πως τα ποσά που φέρονται να έχουν δοθεί παράνομα ως επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (25/5), μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, καθώς και τρεις υπεύθυνοι ΚΥΔ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος, σε βάρος του οργανισμού και της ΕΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

