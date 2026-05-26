search
ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 12:33
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

26.05.2026 12:10

ΕΥΔΑΠ: 40 θέσεις εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για τη θωράκιση της υδροδότησης στην Αττική

26.05.2026 12:10
eydap_0804_1920-1080_new

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) προχωρά στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας που έχει κηρυχθεί στην περιοχή δραστηριότητάς της.  Στόχος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών ανταπόκρισης της Εταιρείας στις συνθήκες κρίσης, η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εταιρείας σε θέματα αποκατάστασης διαρροών, η υποστήριξη νέων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων και η διασφάλιση ποιοτικής παροχής νερού προς τους πολίτες.

Ειδικότητες

Οι συμβάσεις αφορούν σε ειδικότητες όπως αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες μηχανικοί εγκαταστάσεων, βιολόγοι/βιοχημικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί αυτοματισμού, μηχανολόγοι μηχανικοί, μηχανοτεχνίτες, πολιτικοί μηχανικοί, υδραυλικοί, χημικοί και χημικοί μηχανικοί που θα απασχοληθούν σε κρίσιμες οργανωτικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.

Διαδικασία Υποβολής

Οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο www.eydap.gr (ενότητα ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ) και στη «Διαύγεια». Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα διενεργείται από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα κριτήρια επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης κάθε πρόσκλησης. Η μέγιστη διάρκεια κάθε σύμβασης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
andrew-bosworth
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Andrew Bosworth: Το (σκληρό) δεξί χέρι του Ζάκερμπεργκ που μεταμορφώνει τη Meta

arxaio-psari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το προϊστορικό ψάρι που «έβγαλε» τα ζώα στη στεριά

agriogourouno_raxes2
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο πήγε για… βουτιές στις Ράχες (photos)

Ekklisiazouses-2s-2026©giounanli
ADVERTORIAL

Εκκλησιάζουσες / Γυναίκες στην εξουσία – 5η Εποχή, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου

KARANIKAS_TSIPRAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα επίθεση Καρανίκα στον Τσίπρα: Τίμιος απέναντι στους εφοπλιστές που του δίνουν την θαλαμηγό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

tsipras karamanlis- samaras- stournaras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλωση με κερδισμένους βρίσκουν τα γκάλοπ, η επιστροφή Τσίπρα και η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ, η παρέμβαση Καραμανλή, η αναμονή Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα     

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

xolargos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Χολαργό: Πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 12:32
andrew-bosworth
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Andrew Bosworth: Το (σκληρό) δεξί χέρι του Ζάκερμπεργκ που μεταμορφώνει τη Meta

arxaio-psari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το προϊστορικό ψάρι που «έβγαλε» τα ζώα στη στεριά

agriogourouno_raxes2
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο πήγε για… βουτιές στις Ράχες (photos)

1 / 3