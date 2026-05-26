Βέλγιο: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο – Πληροφορίες για νεκρούς (photos)

Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί με τρένο στο βόρειο Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν και έκανε λόγο για νεκρούς.

🚨 SCHOOL BUS OVERTURNED AFTER TRAIN COLLISION IN BELGIUM



A train collided with a school minibus at a level crossing this morning around 8:15 AM. Multiple fatalities reported among the children and staff on board.



The barriers were down and lights were red at the time.



May 26, 2026

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le tragique accident survenu à Buggenhout.



Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés.



Je remercie nos services de secours pour leur intervention rapide sur place. — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) May 26, 2026

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters και πηγή που βρίσκεται στον τόπο του δυστυχήματος.

