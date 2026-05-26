ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 14:24
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Ηράκλειο: Μηχανή χτύπησε γυναίκα και την πέταξε 20 μέτρα μακριά (video)

Σοκαριστικό βίντεο έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας από την παράσυρση γυναίκας από μηχανή, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το τροχαίο έγινε την περασμένη Παρασκευή στις Γούρνες, μπροστά στην οικογενειακή επιχείρηση της γυναίκας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το θύμα αφού ελέγχει προσεκτικά τον δρόμο -ενώ είναι σταματημένο στη διάβαση- στη συνέχεια επιχειρεί να περάσει απέναντι.

Μία μηχανή ωστόσο της έκοψε την πορεία, χτυπώντας την και πετώντας την 20 μέτρα μακριά.

Τα όσα εκτυλίχθηκαν, είδε μπροστά στα μάτια του ο γιος του θύματος που ακόμη δεν μπορεί να ξεπεράσει το σοκ.

Από το τροχαίο, η γυναίκα υπέστη κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Πλέον αναρρώνει στο σπίτι της.

Όσον αφορά τον οδηγό, οδηγούσε με ταχύτητα την μηχανή του, χωρίς να έχει δίπλωμα.

Ο σύζυγος της γυναίκας μίλησε στο Ertnews καταγγέλλοντας πως στον συγκεκριμένο δρόμο οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες παρά το γεγονός πως στο σημείο βρίσκεται δημοτικό σχολείο και κέντρο ξένων γλωσσών όπου φοιτούν παιδιά.

«Ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, την έβγαλε με 3 κατάγματα σε λεκάνη, ισχίο και ιερό οστό, και χτυπήματα σε όλο της το σώμα. 

Είχε ελέγξει τον δρόμο, είχε φτάσει στη μέση του δρόμου, δεν κατάλαβε ούτε η ίδια τι έγινε. Δεν είδε την μηχανή γιατί έκανε προσπέρασε σε αυτοκίνητο», είπε ο σύζυγός της, αρχικά.

«Θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε, απέναντι από το μαγαζί είναι δημοτικό σχολείο και δίπλα κέντρο γλωσσών, τρέχουν πάρα πολύ, είναι θέμα νοοτροπίας των οδηγών» κατέληξε

