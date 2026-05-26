Κρήτη – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες – Πώς δρούσε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων

Στην Αθήνα από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου και κρατούνται, αναμένεται να μεταφερθούν τα 22 άτομα που συνελήφθησαν χθες για συμμετοχή σε κύκλωμα που λυμαινόταν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία και χειρίζεται την υπόθεση.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων μοιάζει όλο και περισσότερο με… Λερναία Ύδρα, καθώς ο αριθμός των εμπλεκομένων σε αυτό πλέον ξεπερνά τα 90 άτομα, ενώ το ύψος της ζημιάς που έχει προκληθεί εκτιμάται ότι φθάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος θεωρούνται δύο αδέλφια λογιστές, ηλικίας 65 και 67 ετών, οι οποίοι και είχαν την ευθύνη της λειτουργίας της οργάνωσης, καθώς είχαν εντοπίσει τα κενά του συστήματος, τα οποία και αξιοποιούσαν από το 2019 ως και το 2025.

Οι δύο λογιστές, λέει η αστυνομία, έρχονταν σε επαφή με ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων που είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους χάρτες με τα επιλέξιμα γήπεδα τα οποία φέρουν δικαιώματα ενίσχυσης ανά την Επικράτεια.

Επίσης, στρατολογούσαν και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους.

Στον ρόλο του μισθωτή εντάχθηκαν συνολικά 71 άτομα, τα οποία αποδέχονταν την μίσθωση των αγροτεμαχίων λαμβάνοντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης ενισχύσεις από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον ρόλο του εκμισθωτή είχαν συνολικά 17 άτομα, τα οποία έδιναν τους προσωπικούς τους κωδικούς στο TAXISNET, προκειμένου να εισαχθούν στην εφαρμογή «Ε9 – Περιουσιολόγιο» της ΑΑΔΕ, γήπεδα-αγροτεμάχια, τα οποία δεν τους ανήκαν στην πραγματικότητα.

Βάσει των χαρτογραφικών δεδομένων του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως τα κτήματα αυτά ήταν «ελεύθερα» και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την «κατασκευή» όσο το δυνατόν περισσοτέρων εικονικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις, της πρόληψης και καταστολής εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της παράβασης της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης χθες σε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Αττική, συνελήφθησαν 22 άτομα. Σε 18 από τους συλληφθέντες δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί με πάνω από 350.000 ευρώ.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία και ΚΥΔ, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν έγγραφα που σχετίζονται με τις δηλώσεις Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, αποδείξεις κατάθεσης χρημάτων, όπως και εκτυπωμένες κινήσεις λογαριασμών, τιμολόγια, μισθωτήρια, πελατολόγια ΚΥΔ και λογιστικών γραφείων.

