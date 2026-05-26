Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες νότια της Κρήτης.

Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Τους μετανάστες περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης Frontex με τη συνδρομή παραπλέοντος, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Διαβάστε επίσης:

Χολαργός: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της πριν αυτοκτονήσει

Καιρός: Τέλος η ανοιξιάτικη αστάθεια, έρχονται 30άρια και τα πρώτα μπάνια είναι γεγονός!

Καμπάνια για τα ακαθάριστα οικόπεδα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (Video)