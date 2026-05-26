Drones, καταγγελίες και «κυνήγι» στη θάλασσα: Η νέα υπερ-μονάδα της ΑΑΔΕ κατά φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

Με drones στον αέρα, υποβρύχια συστήματα στα λιμάνια και πολίτες σε ρόλο «πληροφοριοδότη», η ΑΑΔΕ χτίζει ένα νέο μοντέλο ελέγχων απέναντι στη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και το οικονομικό έγκλημα, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν μηχανισμό που θυμίζει ολοένα περισσότερο επιχειρησιακή υπηρεσία ασφαλείας παρά κλασικό φοροελεγκτικό σώμα.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται η ΔΕΟΣ, η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, η οποία αποκτά πλέον ενισχυμένο ρόλο και σημαντικά περισσότερα τεχνολογικά εργαλεία, σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει πιο «σκληρό πρόσωπο» απέναντι σε κυκλώματα λαθρεμπορίου και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Το νέο επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει τουλάχιστον 39.300 ελέγχους, ενώ η ΔΕΟΣ θα διαθέτει τρία αντιλαθρεμπορικά σκάφη, έξι drones, ένα υποβρύχιο drone (ROV), δεκάδες φορητές κάμερες, ειδικά οχήματα επιχειρήσεων και συστήματα ομαδικής επικοινωνίας.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ενεργοποιηθεί νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών πολιτών, μέσω της οποίας η ΑΑΔΕ θα συγκεντρώνει πληροφορίες για δύσκολες και υψηλού ρίσκου υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Οι καταγγελίες θα μπορούν να υποβάλλονται είτε επώνυμα είτε ανώνυμα και θα αξιολογούνται μέσω ειδικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου. Κάθε πληροφορία θα διασταυρώνεται με τραπεζικά δεδομένα, στοιχεία τελωνείων, βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ αλλά και πληροφορίες άλλων ελληνικών ή διεθνών αρχών.

Ουσιαστικά, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα μόνιμο «δίκτυο πληροφοριών» γύρω από ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες, με τις υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία επικινδυνότητας να οδηγούνται άμεσα σε ελέγχους ή επιχειρησιακές παρεμβάσεις.

Το βάρος πέφτει κυρίως σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, απάτες ΦΠΑ, παράνομες διακινήσεις αγαθών και ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή σε πεδία όπου διαχρονικά χάνονται τεράστια φορολογικά έσοδα και όπου τα οργανωμένα κυκλώματα διαθέτουν πλέον πολύ πιο σύνθετη δομή και τεχνογνωσία.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει 4.500 ειδικούς ελέγχους για οικονομικό έγκλημα, δασμοδιαφυγή και λαθρεμπόριο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε υποθέσεις κοινοτικών επιδοτήσεων, διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και παράνομων χρηματοδοτήσεων.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζονται 18.000 επιτόπιοι προληπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, κυρίως σε περιοχές που θεωρούνται «κόκκινες ζώνες» φοροδιαφυγής.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα κυκλώματα ενδοκοινοτικού ΦΠΑ, με τη ΔΕΟΣ να προγραμματίζει 900 ειδικές έρευνες για εικονικές συναλλαγές και παράνομες επιστροφές φόρου, ένα πεδίο όπου οι απώλειες για τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κάθε χρόνο.

Την ίδια στιγμή, οι κινητές ομάδες ελέγχου της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσουν 14.500 επιχειρήσεις δίωξης για καύσιμα, αλκοολούχα ποτά, καπνικά προϊόντα, ηλεκτρονικά τσιγάρα και παραποιημένα αγαθά.

Ξεχωριστό βάρος δίνεται πλέον και στη θάλασσα. Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 400 θαλάσσιους ελέγχους, εκ των οποίων οι 60 με τη χρήση αντιλαθρεμπορικών σκαφών, κυρίως για τον εντοπισμό κυκλωμάτων λαθρεμπορίου καυσίμων.

Παράλληλα, προγραμματίζονται 18 επιχειρήσεις με χρήση υποβρύχιου drone για τον εντοπισμό παράνομων φορτίων σε πλοία, δεξαμενές ή λιμενικές εγκαταστάσεις.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει επίσης 160 επιχειρήσεις με drones επιτήρησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, ενισχύοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης ύποπτων κινήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Το νέο μοντέλο ελέγχων συμπληρώνεται από 10.000 ελέγχους με σκύλους ανιχνευτές, 900 ελέγχους με ειδικά φασματόμετρα κινητικότητας ιόντων, αλλά και κοινές επιχειρήσεις με άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Στο επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνεται ακόμη συνεργασία με τη Frontex για στοχευμένους ελέγχους πλωτών μέσων, ενώ ειδικά σχέδια έχουν εκπονηθεί για ενεργειακά προϊόντα, designer fuels και διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές.

Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα των drones και των επιχειρήσεων στη θάλασσα, πάντως, παραμένει το βασικό στοίχημα: αν οι έλεγχοι θα οδηγήσουν τελικά σε ουσιαστικό περιορισμό της μεγάλης φοροδιαφυγής και των οργανωμένων κυκλωμάτων ή αν το βάρος θα συνεχίσει να πέφτει κυρίως σε μικρότερες υποθέσεις χαμηλότερου ρίσκου.

