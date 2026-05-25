Κράτος μπαταχτσής: Νοσοκομεία και δημόσιο πνίγουν ξανά την αγορά με απλήρωτα χρέη 3,9 δισ.

Ανοδική πορεία καταγράφουν ξανά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών να δείχνουν ότι μέσα σε μόλις τρεις μήνες οι συνολικές υποχρεώσεις του κράτους αυξήθηκαν κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, επαναφέροντας πιέσεις στην αγορά και κυρίως στους προμηθευτές του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους προς επιχειρήσεις, προμηθευτές και ιδιώτες διαμορφώθηκαν τον Μάρτιο στα 3,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 526 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη του 2025. Αν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ύψους 766 εκατ. ευρώ, τότε οι συνολικές υποχρεώσεις του Δημοσίου φτάνουν πλέον τα 3,869 δισ. ευρώ.

Για ακόμη μία φορά, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία συνεχίζουν να συσσωρεύουν χρέη προς προμηθευτές. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων ανήλθαν τον Μάρτιο στα 1,59 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 193 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο.

Η πορεία των νοσοκομειακών χρεών τα τελευταία χρόνια αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος του 2019, πριν από την πανδημία, οι οφειλές των νοσοκομείων ανέρχονταν σε 344 εκατ. ευρώ. Το 2020 αυξήθηκαν στα 502 εκατ. ευρώ, το 2021 στα 606 εκατ. ευρώ, το 2022 στα 907 εκατ. ευρώ και το 2023 ξεπέρασαν το 1,3 δισ. ευρώ. Παρά τη μερική αποκλιμάκωση το 2024, η ανοδική πορεία επανήλθε το 2025 και συνεχίζεται και το 2026.

Το θέμα των καθυστερήσεων πληρωμών των νοσοκομείων έχει επανειλημμένα βρεθεί στο μικροσκόπιο της Κομισιόν, η οποία έχει επισημάνει ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου υγείας και περιορίζουν τη ρευστότητα κυρίως μικρομεσαίων εταιρειών που συνεργάζονται με το Δημόσιο. Η Ελλάδα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αυξημένες εμφανίζονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων. Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν τον Μάρτιο στα 668 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων συνδέεται με την απονομή επικουρικών συντάξεων.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και οι υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι οφειλές των δήμων και λοιπών φορέων της αυτοδιοίκησης ανήλθαν στα 446 εκατ. ευρώ από 180 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2025, καταγράφοντας άνοδο 266 εκατ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες.

Παράλληλα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου αυξήθηκαν στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των υπουργείων προς ιδιώτες διαμορφώθηκαν στα 199 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με υποχρεώσεις 70 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με οφειλές 64 εκατ. ευρώ.

Αύξηση καταγράφεται και στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Τον Μάρτιο έφτασαν τα 766 εκατ. ευρώ, έναντι 722 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Από το σύνολο των εκκρεμών επιστροφών, τα 329 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ποσό 160 εκατ. ευρώ αφορά περιπτώσεις που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν λόγω εκκρεμοτήτων από την πλευρά των φορολογουμένων, όπως η μη υποβολή δικαιολογητικών ή η μη ανταπόκριση των δικαιούχων.

Την ίδια ώρα, οι λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών φτάνουν τα 168 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένες εμφανίζονται και οι επιστροφές κάτω των 90 ημερών, οι οποίες από 343 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν στα 437 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

