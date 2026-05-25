ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:39
ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε: Επένδυση 15,7 εκατ. στα Ιωάννινα για νέα μονάδα petfood και πράσινη παραγωγή

Σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Ιουνίου βρίσκεται το νέο επενδυτικό σχέδιο της ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε., που αφορά την επέκταση της βιομηχανικής μονάδας ζωοτροφών στην Πεδινή Ιωαννίνων και τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς.

Η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει τον επενδυτικό φάκελο στην Enterprise Greece, ζητώντας την υπαγωγή του έργου στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου 4864/2021.

Το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας στη θέση «Φτέρη» της Τ.Κ. Πεδινής, μέσω της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων και της τοποθέτησης πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής ξηρών τροφών pet food νέας τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, η νέα παραγωγική γραμμή θα έχει δυνατότητα παραγωγής έως 15.000 κιλών ξηρής τροφής ανά ώρα και θα περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα extrusion, vacuum coating, αυτοματοποιημένης συσκευασίας και ρομποτικής παλετοποίησης. Παράλληλα, σχεδιάζονται νέοι αποθηκευτικοί χώροι και υποδομές logistics για την υποστήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας.

Στο επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 999,70 kWp, μαζί με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 1.935 kWh, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την κάλυψη μέρους των αναγκών της μονάδας μέσω ιδιοκατανάλωσης.

Επιπλέον, προβλέπεται η ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ERP, το οποίο θα υποστηρίζει την παραγωγική, εμπορική και οργανωτική λειτουργία της εταιρείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 15,7 εκατ. ευρώ, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 15 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.

Η ΘΕΟΔ. ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ζωοτροφών και τροφών για ζώα συντροφιάς, αναπτύσσοντας παράλληλα εξαγωγική παρουσία σε αγορές της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή premium pet food, περιορίζοντας την εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου εκτείνεται από τον Ιούνιο του 2026 έως τον Ιούνιο του 2028, ενώ η εταιρεία αιτείται την ένταξη της επένδυσης στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας», διεκδικώντας ταχεία αδειοδότηση, φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις δαπανών, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

